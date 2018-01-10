Türkiye’nin “Elektronik Dış Ticaret Uzmanları” yetiştirilecek

E-ticaret platformu ve üniversite arasında yapılan Elektronik Dış Ticaret Eğitim Programı işbirliği ile Türkiye’nin birçok farklı şehrinde, şirketlerin ihtiyaç duyduğu ‘Elektronik Dış Ticaret Uzmanları’ yetiştirilecek. 2018’in Şubat ayında Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) bünyesinde başlayacak ve üç hafta sonu sürecek eğitimler ile katılımcılar, ‘Elektronik Dış Ticaret Uzmanlığı’ sertifikası alacak. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin özellikle sanayi alanında önde gelen şehirlerinde düzenlenecek eğitimler, hem şirketlerin ihracat departmanlarında çalışan uzmanlarına hem de elektronik dış ticaret konusunda uzmanlaşarak şirketlere danışmanlık yapmak isteyen gençlere yönelik olacak. Katılımcılar 42 saatlik programın sonrasında Alibaba.com’da aktif olan hesaplar üzerinde uygulama eğitimlerini de tamamlayarak sertifika almaya hak kazanacaklar.

“E-ticaret geleneksel ticaretin yerini alıyor”

Eğitim programının akademik koordinatörü Bahçeşehir Üniversitesi’nden Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, “E-dış ticaret yeni dönemin en gözde ticaret yöntemlerinden biri haline geldi. Artık kataloglar basmadan, fuarlarda stant açmadan, oturduğunuz yerden bütün dünyaya satış yapmak mümkün. Yapacak olduğumuz ortak eğitim programı, Türk girişimcilerine hem doğru pazarlama iletişimini yönetmeyi hem de elektronik dış ticaret sayesinde uluslararası yeni pazarlara açılmanın inceliklerini öğretecek” dedi.

Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat da üniversite ile gerçekleştirdikleri işbirliği ile Türkiye’de gerek öğrencilerin gerekse e-ticarete yönelmek isteyen KOBİ’lerin eğitimlerini destekleyerek e-ticaret ekosistemi kurma hedeflerini büyüttüklerini söyledi ve konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti; “Bizim kuruluş amacımız, KOBİ’lerin uluslararası alanda iş yapmalarını kolaylaştırmak ve geliştirmek. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamındaki e-ticaret eğitimlerimizle sadece KOBİ’leri değil aynı zamanda bu konuda öğrencileri de destekliyor olacağız. Çin’de bulunan genel merkezimizden eğitimciler ve üniversitenin değerli öğretim üyeleri kapsamlı bir eğitim programı oluşturdular. Bu anlamda eğitim programımızın bir ilk ve aynı zamanda oldukça faydalı olacağına inanıyoruz.”

Cüneyt Erpolat, Frost & Sullivan tarafından yayınlanan rapora göre, 2020 yılında uluslararası e-ticaret hacminin 10 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, “Bu rakamın yaklaşık 6,7 trilyon dolarının B2B tarafında gerçekleşmesi öngörülüyor. Dolayısıyla yaklaşık 2 yıl içinde dünya e-ticaret hacmi ile birlikte büyüyen ekosistem üzerinde de büyük değişiklikler olmasını bekliyoruz. Bu süreç dahilinde ticaretin 'e' halinin ortadan kalkıp artık ticaretin bizzat kendisine dönüştüğüne şahit olacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede Türkiye’de de büyük fırsatlar ortaya çıkıyor. Türk KOBİ’lerine bu gelişmeleri yakından takip etmelerini, hem ticaret hem de e-ticaretteki yenilikleri uygulamalarını ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmalarını öneriyoruz. Dijitalleşmenin önemi artarken, dijital alandaki gelişmelerin mutlaka takip edilmesi ve her gün güncellenerek değişime adapte olunması gerekiyor. Türkiye’deki iş ortağımız E-Glober ile birlikte, Türkiye’deki illeri ziyaret etmeye devam ederek e-ticaretin geleceğini ve KOBİ’lerin uluslararası ticarete açılarak elde edecekleri avantajları anlatmaya ve en önemlisi, Türk KOBİ sayısını ve iş gücünü dijital dünyaya entegre etmek ve e-ticarette aktif olarak yer almaları için yeni girişimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şubat ayında başlayacak eğitim programı içeriği ve kayıt koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye BAUSEM’un web sitesinden ulaşılabilir.