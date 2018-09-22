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Türkiye'nin en büyük Apple Shop'u Teknosa'da açıldı

Türkiye'nin en büyük Apple Shop'u Teknosa'da açıldı
Türkiye'nin en büyük Apple Shop'u Teknosa'da açıldı

Teknosa, İstinye Park mağazasında Türkiye’nin en büyük Apple Shop’unu açtı. iPad, iPhone, Mac ve tüm Apple ürün ve aksesuarları, Teknosa İstinye Park Apple Shop’taki özel deneyim alanlarında teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye'nin en büyük ‘Apple Shop'unu İstinye Park mağazasında açtı. Teknoloji severlerin Apple'ın tüm ürün portföyüne erişebileceği Teknosa İstinye Park, Cevahir ve Forum İstanbul'dan sonra Teknosa'nın 3'üncü “Apple Shop” adresi oldu.

Teknosa İstinye Park mağazası, müşterilerine, konusunda uzman danışmanların desteğiyle Apple teknolojisini yakından inceleme ve deneyimleme imkanı sunacak.

Teknosa İstinye Park Apple Shop içerisinde, iPhone'dan iPad'e, Mac'ten aksesuarlara kadar tüm son teknoloji Apple ürünleri yer alıyor. Mağazada yeni Apple ürünleri için demo günleri ve eğitimler de düzenlenecek.  

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