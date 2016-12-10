Önümüzdeki yıl Eylül ayında düzenlenecek olan fuarla ilgili İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, “Özellikle son 10 yılda önemli bir başarı grafiği sergileyen Türk gıda ve içecek sanayi gayrisafi milli hasıla içerisinde 300 milyar TL’ye yaklaşan payı 40 bine ulaşan işletmesi ve 400 bini aşan çalışanıyla ülkenin en dinamik ve üretken sektörlerinden biri konumunda yer alıyor. Biz bu dinamizmi daha da güçlendirebilmek ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek için küresel ölçekli bir fuar düzenleme kararı aldık” dedi.

Mete şunları söyledi: “Fuarda 60 bin metrekare alanda 1000’in üzerinde markanın katılımıyla 35 bin profesyoneli ağırlamayı hedefliyoruz. Fuar sayesinde özellikle Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkan Bölgelerinden gelecek olan iş insanlarıyla iletişim ve yeni iş bağlantıları gerçekleştirilecek. Dünyada bacasız sanayilerden bir tanesi de fuar sektörüdür. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 5-6 ülkeye milli katılım organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Fuarların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fuarlara gelen iş insanları gittikleri ülkeye ekonomik ve turizm açısından katkı sağlıyor. Son yıllarda Avrupa’nın 3. dünya ve Müslüman ülkelere uygulamış olduğu vize politikalarından dolayı Avrupa’daki birçok fuar kan kaybediyor. Uzun yıllardır fuar konusunun üzerinde çalışıyoruz. Yıllardır ülkemizde başarılı bir gıda fuarının yapılması arzumuzu bu fuarla hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı ve GDO’suz üretim imajına sahip olan ülkemizin çokça iyi fuarları hak ettiğini düşünüyorum. Fuar Türkiye’nin imajı için de büyük önem taşıyor. Fuar kapsamında birçok ülkeden 500’e yakın ithalatçıyı ülkemize getirmeyi planlıyoruz. Yurtdışında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde yabancı şirketlere özel davetler gerçekleştireceğiz. Fuarımızın reklamını gittiğimiz tüm fuarlarda yapacağız. CNR Food İstanbul’u Dubai, Moskova’da gerçekleştirilen fuar örnekleri gibi uluslararası bir fuar haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye coğrafi konumu itibariyle birçok ülkeye lojistik üs görevini yapabilecek konumda. İthalatçıları ülkemizde misafir ederek Türk iş adamlarıyla tüm gıda sektörünü buluşturmak istiyoruz. Fuara katılan her firmaya bir tane ithalatçı firmalarını davet etme fırsatını sunmayı da planlıyoruz”.