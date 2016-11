TAMAD deprem, yangın, KBRN (Kimyasal, Biyolojik,Radyolojik,Nükler) ve hastane afet planı uygulama tatbikatına, afet durumlarında en önemli konulardan birisi olan iletişim sorununa telsiz ekipleriyle destek verdi. TAMAD, İstanbul İtfaiyesi, İGDAŞ, İSKİ, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kızılay gibi kamu kurumları ile UMKE, MAKUD, MAGAME ve MADAK gibi arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla, Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı hastane tatbikatında, mobil ve sabit istasyonları ile yer aldı. Tatbikat sırasında, deprem anında davranış şekilleri, deprem sonrası hastanede hasta-hasta yakını ve personel tahliyesi ile muhtemel yan afetlere karşı mücadele, afet sonrası hastanenin çalışır tutulması için alınması gereken tedbirler, afetlerde sağlık tedbiri uygulamaları test edildi.

Hiçbir şekilde kesilmeyen iletişim ‘telsiz’

TAMAD Genel Başkanı Murat Kaygısız, “Geniş kapsamdan kasıt, öncelikle Marmara Bölgesi gibi metropol oluşumunun içerisinde tatbikat gereği saat 15.00 sularında ciddi bir deprem yaşanıyor. Bu depremden sonra doğal olarak elektrik, telefon ve gsm hatları devre dışı kalıyor. Bu aşamada bizlerin her zamanki sloganı olan ‘hiçbir şekilde kesilmeyen iletişim’ dediğimiz telsiz sistemiyle bizler olay yerine en yakın birlik olarak çağrıldık. Takribi 30 dakika içerisinde iller arası hatta ülkeler arası diyebileceğimiz sinyal istasyonlarımız dahil yaklaşık 6 cihazımızı aktif ettik. Ekip olarak da sahada 12 kişi ile kendi aramızda koordinasyonumuz açık. Diğer ekiplerle birlikte biz de bu vazifeyi üstlendik” ifadelerini kullandı.

"Tatbikat ile farkındalık oluşturmaya çalıştık"

Tatbikatı yerinde izleyen Esenyurt Hastanesi Başhekimi Necati Taşkın, “Ülkemiz bir deprem bölgesinde. Dolayısıyla ülkemizde her an, her zaman bir afet meydana gelebilir. Biz de bunun için bir afet yaşandığında çalışanların afete hazırlıklı olması ve gereken tedbirleri alması için bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bizim hastane merkez olarak belirlendi ancak buraya birçok resmi ve sivil kuruluş destek verdi. tatbikatımız da başarıyla neticelendi. Bu tatbikatın da toplumun ve çalışan personeli daha da bilinçlenmesine katkı sunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Harun Basat