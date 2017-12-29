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Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında şap karantinası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanması nedeniyle süresiz kapatıldı.

Türkiyenin en büyük hayvan pazarında şap karantinası

29 Aralık 2017 16:26
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında şap karantinası - Tıkla İzle

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olan ve cumartesi günleri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan hayvan pazarında bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Komisyonu'nun yaptığı incelemenin ardından hayvan pazarı süresiz kapatıldı. Kapatılan pazarda büyük ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmasına başlandı.

Hastalık sönüşü raporu hazırlanana kadar canlı hayvan, hayvansal ürünler, süt, deri, tırnak, boynuz, tüy, hayvan gübresi, hayvan yemi, ot ve saman gibi ürün ve malzemelerin çıkışı da yasaklandı. 

Etiketler: hayvan pazarı, şap, Sivas

 

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