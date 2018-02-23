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Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor

Antalya Kepez-Santral bölgesinde 1 milyon 300 bin metrekare arazide gerçekleşecek Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor.Daha önce satışa çıkartılan bin 400 ailenin ev sahibi olduğu projede, yoğun talep üzerine bin 105 konutluk yeni etabın satışları öne alındı.

Türkiyenin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor

23 Şubat 2018 11:16
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor - Tıkla İzle

Başta Antalya olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın 155 farklı ülkesindeki 177 farklı kentten, toplamda 57 bin ön talep gelen Sur Yapı Antalya Projesi’nde, lansman öncesi ön satış döneminde fırsat sunuluyor. Daha önce Bin 400 kişinin ev sahibi olduğu projeye olan yoğun talep üzerine, güvenlikli site konseptli, su kenarında başlayan yaşam ve medeniyeti sembolize eden bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan, Turkuaz etabı da satışa çıkarıldı. Lansman öncesi ilk bin 400 konutta olduğu gibi yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 ay ödeme planı ile ön satışa çıkıyor.

Tüm blokları su kenarında yer alan, su kenarında kurulan yaşamı ve medeniyeti sembolize eden Turkuaz etabında bin 105 daire yer alıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabında da yüzde 10 peşin indirimi devam ediyor.

19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projenin özel bir bölümünü oluşturan Turkuaz etabında, suyla gelen medeniyet teması ön plana çıkıyor. Çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, göletler yaşamın her anında suyla buluşmayı sevenleri bekliyor. Göletler, her dairenin görüş açısında doğal formlu kaya bitişli tasarımıyla göze ve ruha hitap ediyor. Gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesi ile ön plana çıkıyor. Proje içerisindeki oyun alanlarında da çocuklar gönüllerince vakit geçirirken büyükler ister güneşleniyor isterse limon bahçesi, pergola altı gibi farklı konseptlerdeki dinlenme alanlarından birini tercih edebiliyor. Çim aktivite alanları da yine Turkuaz etabındaki doğal yaşam konseptindeki alternatiflerden birini oluşturuyor. Tribün tipi oturma elemanları, geniş meydanları sosyalleşme imkanlarını artırıyor.

Yine Turkuaz etabında spor da öncelikler arasında yer alıyor. Çok amaçlı futbol ve basketbol sahaları, koşu pisti ve açık hava fitness aletleri her yaş grubuna hitap ediyor.
 

Etiketler: antalya, kentsel dönüşüm, sur yapı

 

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