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Türkiye’nin en büyük Kuluçka Merkezi açılıyor

Yıldız Kuluçka Merkezi, 20 Ekim’de gerçekleştirilecek açılış töreniyle birlikte yeni ofis alanları, eğitim ve mentörlük programı, fiziksel ve sosyal imkanları girişimcilerin hizmetine sunuyor.


18 Ekim 2016 15:04

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarına ev sahipliği yapacak ve bu alanda Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğine sahip Yıldız Kuluçka Merkezi’nin açılışı, 20 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. İnovatif fikir sahibi olan girişimcilere iş fikri aşamasından ticarileştirmeye, ticarileşmeden yatırım almaya kadar olan süreçte ofis, altyapı, eğitim ve mentörlük hizmetlerini sunan bir kuluçka ve hızlandırma programı olan Yıldız Kuluçka, Şubat 2014 yılında Yıldız Teknopark Davutpaşa Kampüsü B2 Blok’ta kuruldu. Yıldız Kuluçka, 2015 yılında Yıldız Teknopark İkitelli Kampüsü’nde kullanıma açılan kuluçka alanı ve yeni açılacak alanla birlikte üç lokasyonda hizmet vermeye devam edecek. Kurulduğu günden bu yana 150’den fazla girişime ev sahipliği yapan Yıldız Kuluçka, açılış töreniyle birlikte yeni ofis alanları, eğitim ve mentörlük programı, fiziksel ve sosyal imkanları girişimcilerin hizmetine sunarak, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini daha da büyütüyor.
Yıldız Kuluçka Merkezi’nin açılış etkinliği, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Yıldız Teknopark‘ta, fon yöneticilerini, melek yatırım ağlarını, bireysel yatırımcıları, özel sektör temsilcilerini, akademisyenleri, öğrencileri ve birçok girişimciyi bir araya getirecek.

Etiketler: Yıldız Kuluçka Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi


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