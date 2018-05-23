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Türkiye’nin en büyük Longoz’u ziyaretçilerini bekliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında olan Karacabey Longuzu, ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Türkiyenin en büyük Longozu ziyaretçilerini bekliyor

23 Mayıs 2018 10:52

Farklı habitat özelliklerini bir arada barındıran ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Kocaçay Deltası ve Karacabey Longozu, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi farklı eko-turizm aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği nadir alanlar arasında bulunuyor. Avrupa’da örneği olmayan ve Türkiye’deki 4 longoz içinde en büyüğü olan Karacabey Longozu (subasar ormanı), denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan bir özel ekosistem. Yılın belli dönemlerinde veya yıl boyunca taban suyunun yükselmesine bağlı olarak bataklık ve göllerde oluşan orman olarak da tanımlanan longozu yalnızca belirli bitki (örneğin dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su menekşesi vb.) ve kuş (filamingo, kara leylek, balıkçıl türleri vb.) türleri tercih ediyor. Bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşul bol suyun devamlı var olması. Su, getirdiği kil ve organik materyaller ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik madde yönünden zenginleştiriyor. 

Başta Susurluk Irmağı ve Nilüfer Çayı olmak üzere Güney Marmara akarsularının büyük bölümünün birleşmesiyle oluşan Kocaçay, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında Marmara Denizi ile buluşuyor. Bu buluşma noktasında bulunan Kocaçay Deltası, barındırdığı doğal yaşam alanlarının çeşitliliği bakımından eşsiz bir zenginliğe sahip. Delta, kumul bitkileri, bataklıkları, longoz ormanları ve gölleriyle farklı habitatlara ev sahipliği yapıyor. 

Kocaçay Deltası ve longoz ormanı pek çok farklı kuş türü için de önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanı. Bölgenin aynı zamanda göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle deltada ve longoz ormanlarında yaklaşık 200 farklı kuş türü gözlenebiliyor. Aralarında tepeli pelikan, ak pelikan, kara leylek, filamingo ve kuğu gibi nesli tehlike altına girebilecek türlerin de bulunduğu 12 kuş türü deltada ürüyor. Eşsiz güzelliklere sahip longozun korunarak gelecek nesillere aktarılması hususunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı da çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede Karacabey Kocaçay Deltası sulak alanı alt havza biyolojik çeşitlilik araştırma projesi tamamlanarak, Karacabey Longozu’nda bir adet kuş gözlem kulesi yapıldı. Diğer yandan bölgeye tabiat eğitim merkezi kurulması planlanıyor.
(Ayşe Üngör/İHA)

 

 

 

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