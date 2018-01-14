Türkiye’nin en büyük ‘macera parkı’ olacak

Sivas Belediyesi Kardeşler Ormanı içerisinde 5 milyon lira harcayarak Türkiye’nin en uzun atlama rampasına sahip macera parkını oluşturuyor. Kentte uzun zamandır atıl durumda bulunan Kardeşler Kent Ormanı, Sivas Belediyesi tarafından içerisinde kurulan Türkiye’nin en büyük macera parkı adrenalin sevenlerin hizmetine sunulacak. Büyük bir kısmı tamamlanan parkın önümüzdeki sezon hizmeti açılması planlanıyor. Park içerisinde Türkiye’nin en uzun mesafeye sahip atlama rampası dikkat ise çekiyor. 335 metre mesafede kurulan sistemde 35-40 metre yükseklikten atlayışlar yapılacak.

YEME İÇME MEKANLARI DA OLACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, şehrin çeşitli yerlerinde bir çok parkın olduğunu hatırlatarak, ”Şehrin kuzeyinde Paşabahçe mesire alanı var. Doğusunda Osman Seçilmiş parkı var. Güney-Batı kesiminde de Karşıyaka bölge parkı var. Ayrıca Kurt Deresi bölge parkı var. Bunlara ilaveten farklı olan bir şey yapalım diye düşündük. Araştırmalarımızın neticesinde, Sivas’ın öğrenci kenti olmasını göze alarak Kardeşler Ormanına bir macera parkı oluşturmaya karar verdik. Tabii bunun tamamen alt yapısını biz yaptık. Yaklaşık 1 milyon 600 yüz bin artı KDV yaklaşık olarak da 2 milyon Türk lirasına ihale ettik. Biz ilave olarak yaklaşık 2.5, 3 milyon Türk lirasına alt yapı yaptık. Alt yapıyı tamamladıktan sonra üst yapıyı yaptık. Tabi şuan bitmiş değil. Oraya ilave olarak yeme içme yerleri de yapmamız gerekiyor. Gelenlerin dinlenecekleri çay içebilecekleri mekanlarda oluşturacağız. Onların projelerine de Orman Bakanlığı’na sunduk. Onlardan olur aldık. Onları da bu dönemde yapacağız. 2018’in ortalarına bitirmiş olacağız. Macera Parkının 3 ayrı kategorisi var. Yüksekliklerine göre ve engel durumlarına göre değişen imalatlar var. Birisinde 330 metre uzunluğunda en yüksek noktada iki telli kızak var. Ayrıca farklı içeriklerde de mesela bazılarında adımla atlıyorsunuz bazılarında zıplayarak bazılarında tele asılarak veya da tırmanarak ayrı ayrı fonksiyonlu yerler var” dedi.

Uğur Yiğit - Onur Erden