Türkiye’nin en büyük su havzasında kuraklığa karşı önlem

Şanlıurfa’daki özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Harran Üniversitesinin de paydaş olduğu Fırat - Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planı ile muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin azaltılması, su kıtlığında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve mümkün olan en kısa sürede kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirlerin belirlenmesi konuları ele alındı.

Türkiye'nin 25 su havzasından biri olan Fırat - Dicle Havzası, Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturuyor. Alansal genişlik bakımından Türkiye’nin en büyük havzası olan Fırat - Dicle Havzasının su bütçesi ile kuraklığa karşı hassasiyeti göz önünde bulundurularak, havzadaki kısıtlı su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla havzanın kuraklık ve sektörel etkilenebilirlik analizlerinin yapıldığı belirtildi. Kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınması gereken tedbirlerin ortaya konulduğu kuraklık yönetim planı oluşturuldu. Ayrıca, yaşanması muhtemel kuraklık sebebiyle meydana gelecek havza yüzey suyu ve yeraltı suyu bütçesindeki değişime bağlı olarak içme, kullanma suyunun, tarımsal sulamanın, sanayi suyunun ve sucul eko sistemin ne şekilde etkileneceği de belirlenerek, alınması gereken tedbirler ortaya konuldu. Toplantıda konuşan Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent Selek, "Suyun Şanlıurfa’ya getirdiği bereket bizleri ziyadesi ile mutlu etti ve suyun olduğu yerde kalkınma da olur. Su geldi ama suyun kıymetini biliyor muyuz bilmiyor muyuz, bu konuda biraz daha düşünmemiz gerekir. DSİ de iken bölgeye geldiğimizde suyun israf edilmemesi ile ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu biliyorduk. Fırat, Dicle havzası da ülkemizin yüzde 20’sini kaplıyor su potansiyeli olarak da hemen hemen yüzde 30 yani 50 milyar metre küp civarında bir su potansiyeli var.Bu potansiyel var ama belki çok büyük bir su potansiyeli sahip olduğu görülebilir ama özellikle sulama konusunda ülke olarak çok fazla ihtiyacımız var bir taraftan bunu sağlayıp diğer taraftan mansap ülkelerin de hakkını bırakmak durumundayız .Bu bakımdan suyumuzu çok verimli kullanmamız gerekiyor" dedi

Ahmet Kaya