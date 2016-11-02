Karatepe Mahallesi'ne bağlı Sivastı Yaylasında gezinti yapan bir kişi dev bir yarık fark ederek durumu ASPEG ekibine bildirdi. 3 ay önce 21 kişilik bir ekiple yarıkta inceleme yapan ekipler, yeni mağara oluşumunu fark etti. 21 kişilik ekibe daha sonra Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü, Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü, Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü, Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü, Yunanistan'dan Hypogea Mağara Araştırma Grubu ve İran Mağara Araştırma Grubu da dahil oldu. 40 kişilik ekip, mağara içinde iki hafta boyunca çalışma yaptı.

Yarık düden mağarasında iki kez inceleme yapan ekip ilk incelemesinde mağaranın dikey olarak 500 metre derinliğinde olduğunu tespit etti. Yapılan son araştırmada ise 53 metre daha inilen mağaranın derinliğinin 553 metre olduğu belirlendi. ASPEG Başkanı Ender Usuloğlu, bin 373 metre uzunluğunda ve 553 metre derinliğinde olan mağaranın bu haliyle Türkiye'nin en derin 12'nci mağarası olduğunu kaydetti.

"Derinliği değişebilir"

Yarık düden mağarasında çalışmaların henüz bitmediğini mağarada aktif 3 adet su galerisinin, mağaranın derinliğini ilerleyen zamanlarda değiştirebileceğini işaret eden Usuloğlu, "Mağaradan akan suların Karatepe köyü civarlarından çıktığını zannediyoruz. Bu tahminleri kanıtlamak için kimyasal analizler yapmak üzere, mağara içinden ve potansiyel su çıkışlarından su numunesi alındı. Ayrıca mağara içindeki biyolojik canlılığı (mikrobiyoloji dahil) tespit etmek amacıyla, numuneler alındı. Bu numunelerin incelenmesinin ardından belki daha önce türüne rastlanmamış bir canlıya rastlanabilir, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir diye ümit ediyoruz" dedi.

"Mağara içinde kamp"

2008 yılında tecrübeli mağaracıların kurduğu ASPEG'in bugüne kadar 50'yi aşkın mağarayı envantere kaydettirdiğini belirten Usuloğlu, profesyonel ekip ve ekipmanlar olmadan mağaraya girilmesinin çok tehlikeli olacağını söyledi. Araştırmalar esnasında derinlerdeki ekiplerle rahat iletişim kurabilmek için telefon hattı çektiklerini belirten Usuloğlu, daha verimli çalışmak içinse mağara içinde eksi 400 metre derinlikte kamp kurduklarını dile getirdi.

Kamp alanını ziyaret ederek ekiple incelemelerde bulunan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise ekibe gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti. Mağaranın envanterde yerini aldıktan sonra sportif faaliyetler ve bilimsel çalışmalar için kullanılabileceğini belirten Başkan Çelik, "İlçemizin doğal güzelliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah mağarayı bilimsel ve sportif faaliyetlerde kullanarak ilçemizin güzelliklerini Türkiye'ye duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Ahmet Mervan Taş