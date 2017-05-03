Türkiye’nin en etkin 50 finans yöneticisi açıklandı

Fortune Türkiye ve DataExpert, Türkiye’nin 'En Etkin 50 CFO' listesinin ikincisini, politik ve ekonomik çalkantıların yaşandığı dönemlerde CFO’ların önemine dikkat çekmek üzere hazırladı. Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, şirketlerin finansal performanslarının ve bireylerin kritik CFO başarı kriterlerindeki performanslarının kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesi sonucunda Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belirlendi.
Yöneticiler ödüllerini 11 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek törenle alacaklar.
Türkiye ve dünya ekonomisi sıkıntılarla boğuşurken performanslarıyla dikkat çeken 50 CFO alfabetik sırayla şöyle sıralandı:
Ahmet Ashaboğlu Koç Holding
Ahmet Okçular Tekfen Holding
Ali Özdin Eren Holding
Asım Gün Acıbadem Sağlık Grubu
Barış Oran Sabancı Holding
Birkan Özen Ic İbrahim Çeçen Yatırım Holding
Burcu Geriş Tav Havalimanları
Bülent Pehlivan Türk Henkel
Bülent Sabuncu Ziylan Grup
Can Çaka Anadolu Grubu
Cem Köksal Zorlu Holding
Cengiz Konukoğlu Sanko Holding
Derya Hatiboğlu Vodafone Türkiye
Didem Kaman Opet
Doğan Pençe Park Holding
Elvan Hamidoğlu Çelebi Havacılık Holding
Erdem Seçkin Kanal D - Doğan Tv
Ertuğrul Aydın Oyak
Ezgi Gülseren Balcı Pfızer
Görkem Elverici Şişecam Topluluğu
Hasan Gökhan Güner Betek Boya
Hüseyin Kadri Samsunlu Akfen Holding
İlhan Gücüyener Enka İnşaat
Kemal Say Kastamonu Entegre
Kerim Kazgan Borusan Otomotiv
Mehmet Çayırezmez Evyap
Mehmet Mete Türkoğlu Unıt Holding
Murat Aytoğu Doğuş Turizm
Murat Şeker Thy
Mustafa Darman Abdi İbrahim
Mustafa Tercan Yıldız Holding
Mustafa Türkay Tatar Boyner Grup
Nuri Özkaya Eti
Oğuz Toprakoğlu Ford Otomotiv
Okan Turan Aselsan
Özlem Ataünal Akkök Holding
Polat Şen Arçelik
Sabri Tütüncü Kibar Holding
Sacit Basmacı Eczacıbaşı Holding
Sascha Bıbert Enerjisa
Sevtap Arslan Penti
Sibel Yücel Simit Sarayı
Stefan Baasner Mercedes-Benz Türk
Stefano Reganzanı Tofaş Türk
Şafak Ayışığı Tosyalı
Teymur Abasgulıyev Socar
Tolga Gündüz Banvit
Tuba Özer Anadolu Birlik Holding
Tuba Yılmaz Mavi
Yasemin Sağıroğlu Fujıtsu Türkiye