Türkiye’nin en etkin 50 finans yöneticisi açıklandı

Fortune Türkiye ve DataExpert, Türkiye’nin 'En Etkin 50 CFO' listesinin ikincisini, politik ve ekonomik çalkantıların yaşandığı dönemlerde CFO’ların önemine dikkat çekmek üzere hazırladı. Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, şirketlerin finansal performanslarının ve bireylerin kritik CFO başarı kriterlerindeki performanslarının kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesi sonucunda Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belirlendi.

Yöneticiler ödüllerini 11 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek törenle alacaklar.

Türkiye ve dünya ekonomisi sıkıntılarla boğuşurken performanslarıyla dikkat çeken 50 CFO alfabetik sırayla şöyle sıralandı:

Ahmet Ashaboğlu Koç Holding

Ahmet Okçular Tekfen Holding

Ali Özdin Eren Holding

Asım Gün Acıbadem Sağlık Grubu

Barış Oran Sabancı Holding

Birkan Özen Ic İbrahim Çeçen Yatırım Holding

Burcu Geriş Tav Havalimanları

Bülent Pehlivan Türk Henkel

Bülent Sabuncu Ziylan Grup

Can Çaka Anadolu Grubu

Cem Köksal Zorlu Holding

Cengiz Konukoğlu Sanko Holding

Derya Hatiboğlu Vodafone Türkiye

Didem Kaman Opet

Doğan Pençe Park Holding

Elvan Hamidoğlu Çelebi Havacılık Holding

Erdem Seçkin Kanal D - Doğan Tv

Ertuğrul Aydın Oyak

Ezgi Gülseren Balcı Pfızer

Görkem Elverici Şişecam Topluluğu

Hasan Gökhan Güner Betek Boya

Hüseyin Kadri Samsunlu Akfen Holding

İlhan Gücüyener Enka İnşaat

Kemal Say Kastamonu Entegre

Kerim Kazgan Borusan Otomotiv

Mehmet Çayırezmez Evyap

Mehmet Mete Türkoğlu Unıt Holding

Murat Aytoğu Doğuş Turizm

Murat Şeker Thy

Mustafa Darman Abdi İbrahim

Mustafa Tercan Yıldız Holding

Mustafa Türkay Tatar Boyner Grup

Nuri Özkaya Eti

Oğuz Toprakoğlu Ford Otomotiv

Okan Turan Aselsan

Özlem Ataünal Akkök Holding

Polat Şen Arçelik

Sabri Tütüncü Kibar Holding

Sacit Basmacı Eczacıbaşı Holding

Sascha Bıbert Enerjisa

Sevtap Arslan Penti

Sibel Yücel Simit Sarayı

Stefan Baasner Mercedes-Benz Türk

Stefano Reganzanı Tofaş Türk

Şafak Ayışığı Tosyalı

Teymur Abasgulıyev Socar

Tolga Gündüz Banvit

Tuba Özer Anadolu Birlik Holding

Tuba Yılmaz Mavi

Yasemin Sağıroğlu Fujıtsu Türkiye