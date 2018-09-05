Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su Araştırması’ ödül töreni, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda, yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı kapsamında yapıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin yaptığı açılış konuşmasında kadının en önemli liderlik becerilerinden birinin değiştirme-dönüştürme gücü olduğunu belirterek geleceği dönüştürmenin kadınların elinde olduğunu, kadınların attığı her cesur adımın, dünyayı çok daha güzel bir hale getireceğine inandığını söyledi.

“Geleceği dönüştürmek, kadınların elinde”

Şahin, kadınların her sektörde istihdama eşit katılımın artırılması noktasında; hayatın hemen her alanını hızla dönüştürüp değiştiren dijitalleşme ve teknolojinin, Türkiye de dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere tarihi birer fırsat tanıdığının altını çizerek, “Kadının en önemli liderlik becerilerinden biri değiştirme-dönüştürme gücü. Geleceği dönüştürmek, işte tam da bu yüzden kadınların elinde. Vodafone olarak biz de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kurum içinde ve dışında, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 23 iken, Vodafone’da bu oran yüzde 42 ile sektörün yaklaşık iki katı. Yarınların, kadınların açacağı yepyeni yollarla çok daha heyecan verici olacağına inancımızla, kadınları destekleyen uygulama ve sosyal projelerimize devam edeceğiz. Ayrıca var gücüyle, kadınların eşit katılımıyla şekillenecek bir yarın için çalışanlar olduğunu biliyorum. Bu noktada, kadınların yönetim kurullarında eşit temsile kavuşması için önemli faaliyetler yürüten Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’ne ve kadınların kalkınmasının, toplumun kalkınması anlamına geldiğinden hareketle bu derneğe katkı sunan ve bugün bazıları bizlerle bir arada olan iş dünyasının değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlk sırada Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui yer aldı

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen ve 2017 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında liderlik koltuğuna oturan isim; 9,1 milyar TL ciroyu ve 2 bin 500 kişilik ekibi yöneten Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui oldu. Listede, ikinci ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, üçüncü ise MV Holding CEO’su Ebru Dorman olurken; Brightstar Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu dördüncü, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı ise beşinci olarak yer aldı.