Türkiye'nin en güzel kuşları Antalya'da toplandı

Antalya’da, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen, 7.Cumhuriyet Kupası Kanarya Kafes Kuşları Yarışması büyük ilgi gördü.

Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 5 bin 23 kanaryanın getirildiği fuarda kuşlar duruş, renk ve boyutlarıyla dikkat çekti. Yarışmada 519 kategoride 5 bin 52 kanarya, 100 tür muhabbet ve egzotik kuş, 28 tür de pozütür kanarya cinsi kuşlar arasından seçim yapıldı. Dereceye giren kuş sahipleri kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Öte yandan yarışma alanında kuş satıcıları için stantlar kuruldu. Birçok kuş türü, kuş yemi ve kafes ve benzeri ürünlerin de satıldığı fuara kanaryaseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, ülke genelindeki 93 kanarya derneğinin katılımı ile çeşitli yarışmalar düzenlediklerini kaydetti.

519 kategoride 5 bin 23 kanaryanın yarıştığını dile getiren Çakmak, "Tüyüne, boyuna, kafasına, uzunluğuna, tüyünü kıvrıkları gibi kriterleri var. Ötme işini ise başka bölümde yapıyoruz. Uluslararası kuralların yer aldığı bir kitaptaki özelliklere göre kuşlar değerlendiriliyor. Kuşun istenilen ölçüleri var yani 90-60-90. O zaman ödül alacaktır" dedi.

"Yarışan kuşlar satılık değil"

Fuarda 50 ile 150 lira arasında kanarya satıldığını aktaran Çakmak, yarışmaya giren hiçbir kuşun ise satılık olmadığı gibi sahibinin bir değer de biçmediğini vurguladı.

Amacın para kazanmak değil, hobi edinmek olduğunun altını çizen Yılmaz Çakmak, "Bu dönemde herkesin elinde cep telefonu ve sosyal paylaşım sitelerinde geziniyor. İki kişi yan yana gelse bile sohbet etmiyor. Biz çocuklarımıza bir hobi aşılamamız gerekir. Biz buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biz 100 bin kişilik büyük bir aileyiz. Günümüzün tamamını değil ama iki üç saatimizi kanaryamızla geçiriyoruz. Hayvanı seven kişi zaten insanı sever" diye konuştu.

"Kumarhane algısı sitemi"

İlkokul çağındaki çocuklara kuş hobisi kazandırabilmek için Bursa’da bir resim sergisi açtıklarını hatırlatan Çakmak, "Bu sergiye, resimle katılan çocuklarımıza kanarya kuşu hediye edeceğimizi söyledik. Ama o sene katılım fazla olmadı. Sebebini araştırdığımızda, insanların hala aklında kanarya denildiği zaman 1980 öncesindeki kanarya derneklerin kumarhane olarak kullanılması var. Bir türlü bu algıyı yıkamadık. Ünlü kişiler bile kelime dağarcığı azaldığı zaman burası’ Kanarya Sevenler Derneği mi? diyor. Ama ne alakası var. Bu algıyı bir türlü yıkamadık. Diğer fuarlarla bizim aramızda dağlar kadar fark var. Biz sadece anlaşılmak istiyoruz" dedi.

İsa Akar-Adem Akalan