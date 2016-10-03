

İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi (TİE) tarafından 5'incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 20 sektörün incelendiği ve 1 Mart - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile 4 bin 800 kişi aranarak Türkiye çapında gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünce raporlanan ve akademik denetimi yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, ‘Türkiye'nin en itibarlı markası’ eğitim sektöründe ‘özel okullar’ kategorisinde Doğa Okulları, ‘üniversiteler’ kategorisinde ise ODTÜ oldu.

‘Türkiye'nin en itibarlı markası’ olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Doğa Okulları CEO’su Bünyamin Çelikten, “Bu ülkenin çocuklarına en iyi eğitimi verme gayretimizin sonucunu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarının gerçek ölçüsü halkın takdiridir. Halkımıza bize gösterdikleri güven için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu takdire layık olmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmaya, Türkiye’de kaliteli eğitimin çıtasını hep daha yukarı taşıma hedefiyle devam edeceğiz. Eğitim mücadelesinde atılan her adım çok değerli. Biz üzerimize düşeni samimiyetle ve her türlü gayreti göstererek yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.