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"Türkiye’nin en iyi çiçek tasarımcıları Çiçek Sepeti’nde"

Çiçeksepeti yöneticilerinden Begüm Baran, en iyi butik çiçek tasarımcılarının artık ÇiçekSepeti.com’da ürünlerini sattığını söyledi.

&quot;Türkiyenin en iyi çiçek tasarımcıları Çiçek Sepetinde&quot;

23 Ocak 2017 12:04

Teknolojinin gelişmesi tüketici alışkanlıklarının değişiminde en etkili oldu. Günümüzde büyük değişimine şahit olduğumuz sektörlerden biri de çiçekçilik olduğunu söyleyen Çiçeksepeti.com yöneticilerinden Begüm Baran, "2000’li yılların başında çiçek siparişlerinin çevrimiçi olarak alınabilmesini sağlayan Çiçeksepeti girişimi ile birlikte Türkiye’deki çiçekçilerin büyük bir kısmı, bu çevrimiçi yeni iş modeli sayesinde bulundukları lokasyondaki satışlarını arttırdılar. Daha çok müşteriye ulaşım beraberinde daha fazla satışı getirdiği için bu model pazarın devamlılığı için önemli çıkış noktası oldu. Özellikle son dönemlerde başlayan ve hızla yayılan butik çiçekçilik ise sektörün yeni soluklu yükselen trendi olmaya başladı" dedi.

Çiçek tasarımı ile ilgili özel eğitimler alan, aranjmanlarında orjinal ve el yapımı objeler kullanan çiçek tasarımcılarının ellerinden çıkan her biri eşsiz ve sanat eseri niteliğindeki çiçek aranjmanlarının, sevdiklerine özel jestler yapmak isteyenler tarafından büyük ilgi gördüğünü açıklayan Baran, klasik buket ve vazo aranjmanlarını yeniden yorumlayan tasarımcıların, hem dekoratif hem de uzun ömürlü terrarium düzenlemeleriyle de ilgi çektiğini belirtti.

Çiçeksepeti yöneticilerinden Begüm Baran, 2016 yılında yeni proje kapsamıyla butik çiçekçilerle işbirliği yaptıklarını belirtirken, "Butik çiçekçiler kategorisiyle kullanıcılarını, çiçek tasarımcıları ve ürünleriyle buluşturuyor. Çiçek Sepeti’nin websitesinde yeni açılan ‘Butik Çiçekçiler’ kategorisi altında onlarca butik çiçekçi dükkanı ürünleri listeleniyor. Şimdiye kadar Türkiye genelinde 36 butik çiçekçi ile iş ortaklığı yapan CicekSepeti.com, web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden tasarımcıların çiçeklerinin satışını yapıyor ve bünyesinde yer alan butik çiçekçi sayısını her geçen gün artırıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Begüm Baran, Çiçek Sepeti, çiçek tasarımcıları


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