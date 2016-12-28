İlandır

Seo, İngilizce Search Engine Optimization kelime grubundan gelen Türkçe karşılığı ise “Arama Motoru Optimizasyonu” olan bir kelimedir. Seo çalışması, web sitenizin arama motorlarında en üst sıralarda yer almasını sağlayan, sitenizi optime etme amaçlı yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayı, seo uzmanı yapmaktadır. Seo uzmanları, site içi ve site dışı seo olmak üzere iki tür çalışma olduğunu belirtmişlerdir. Site içi çalışmalar, sitenin tasarımıyla, yazılımıyla ve içeriğiyle alakalı çalışmalarken, site dışı seo çalışmalarını da, sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. seo çalışmaları, kurumsal firmalar açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü şirketlerin devamlılığı için markalarını tanıtmak, yaymak, müşteri potansiyellerinin farkına varmak kritik öneme sahiptir. Şirketler için, böyle bir hizmette güven en önemli şeylerden biridir. Çünkü yapılacak olan seo çalışmaları, şirketin itibarını zedeleyecek düzeyde de olabilir. İş birliği yapılacak olan seo şirketiyle aralarında güven bağı kurulması o yüzden oldukça önemlidir. Güven oluşması için de, referans gösterebilecek bir şirketle anlaşılması önemlidir. http://www.seodahisi.com/ bu güveni ve referansı size verebilen en iyi seo hizmeti sunan adreslerin başında gelmektedir. Sade ve kolay kullanılabilir bir ara yüze sahip olan site, çalışmaları ve referansları hakkında dilediğiniz bilgiye hızlıca ulaşabileceğiniz şekilde tasarlanmış.

Seo Çalışmalarının İçeriği

Web siteniz henüz faal değilse, web sitenizin yazılımının seo çalışmalarına uygun olarak planlamak, tasarımını aynı şekilde yapmak, web sitenizin sektörünü belirleyip, en iyi kimliği seçmek, seo işleyişi kapsamında yer almaktadır. Eğer bir siteniz mevcutsa, düzenlemek, özgünleştirmek, sayfa hızını arttırmak, site haritasını oluşturmak, URL yapısının belirlenmesi, site içi ve site dışı seo çalışmalarının yapmak, sosyal platformlarda sitenizin yer alması, ziyaretçi takibini yapmak, kat ettiği yolu aylık raporlarla belirtmek gibi daha birçok içeriğin sizlere sunulmasını bu adreste görebilirsiniz.

Sunulan Hizmetler

Sektör analizi sayesinde, aynı sektörde olan diğer şirketleri bulur. Rekabet analizi sayesinde, o şirketlerin sitelerinin analizini yaparak, aynı sektörde bulunan diğer şirketlerin önüne geçmenizi sağlar. Rakip şirketlerin backlink analizlerini yaparak, size yeni bir backlink stratejisi oluşturarak sizi başarıya götürmeyi hedefler. Planlama ve raporlama sağlayarak, sizlere çalışmalarının raporlarını sunar.

Müşteri Memnuniyeti

Temel ilkeleri dürüstlük, güven ve helal kazanç olan seo dâhisi adresinde, kaliteli kurumsal seo uzmanı olan kişilerin bulunduğu bir adres. Sağladığı güvenle de, müşterilerinin memnuniyetini kazanan bir şirkettir. Sitede yer alan telefon numarasıyla kolaylıkla iletişime geçebilmenizi sağlamasıyla aklınızda soru işareti varsa bunları giderebilmesi, sağladığı artılar arasında. Sitede bulunan sayaçlar sayesinde, kaç şirkete ne şekilde hizmet verdiğini göstermekte, hizmet sunduğu şirketlerden birkaçını da, sitede görmeniz mümkün. Arama motorunda İstanbul seo olarak arattığınızda da bu adrese ulaşmanız mümkün. Ayrıca yalnızca İstanbul değil; dünyanın her yerine hizmet veren uluslararası bir adres.

İlandır

