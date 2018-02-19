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Türkiye’nin en küçük askeri

Adıyaman’da yaşı küçük ama yüreği kocaman olan 8 yaşındaki Muhammed Eymen Akan, babasıyla birlikte Afrin operasyonuna destek için askerlik başvurusunda bulundu.

Türkiyenin en küçük askeri

19 Şubat 2018 09:42

Adıyaman’da yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Eymen Akan’dan Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı bir destek geldi. Özel harekat kıyafeti giyen ve babasının elinden tutarak Adıyaman askerlik şubesine gelen Muhammed Eymen Akan, babasıyla birlikte askerlik başvurusu yaptı.

Askerlik dilekçesini Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar’a veren Muhammed Eymen Akan, daha sonra Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim’i takdim etti. Albay Davut Kulalar, Muhammed Eymen’i duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek öptü. Baba ve oğul daha sonra askerlik şubesinden ayrıldı.
Muhammed Eymen, askerlik için başvurularını yaptıklarını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Baba Atilla Akan ise “Devletimizi ve bayrağımızı seviyoruz. Afrin’de yürütülen harekata destek vermek için oğlumla birlikte askerlik müracaatında bulunduk. Oğlum Türkiye’nin en küçük askeri olacak. Çanakkale’de 13-15 yaşlarında Mehmetler çarpıştıysa biz de askerimize destek vermek için başvurumuzu yaptık. Ezan dinmez, bayrak inmez” dedi.

Ahmet Arslantaş

 

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