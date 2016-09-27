Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Türkiye'nin en lezzetli doğal fıstığı Marmaris'te yetişiyor

Türkiye'nin en lezzetli doğal fıstığı Marmaris'te yetişiyor

Türkiye’nin en lezzetli doğal fıstığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde üretiliyor. Ancak 50 yılı aşkın süredir yer fıstığı üreten köylüler tüm lezzetine rağmen fıstığı gelir kapısı yapmakta zorlanması üzerine yetkililer Turgut Mahallesinde çıkan fıstık için harekete geçmeye hazırlanıyor. Eğer proje hayata geçerse Turgut’ta Türkiye’nin ilk organize fıstık bölgesi kurulacak.


27 Eylül 2016 08:55

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris, sadece turizm açışından değil toprak verimliliği açısından da önemli zenginliklere sahip bir bölge. Bunun en son kanıtı Turgut’tan geldi. Turizmi bir kenara bırakıp geçimlerini uzun yıllardır tarımdan sağlayan köylüler Türkiye’nin en lezzetli doğal fıstığını yetiştiriyor.
Fıstık yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu, ekildikten sonra iki kez çapalanan tarlaların birçok defa da sulandığını söyleyen köylüler, aynı zamanda iklimin de fıstık için önemli olduğunu belirtti. Köylüler bu yıl erken serinleyen havanın kendilerine yaradığını da söyledi.

Fıstığın kilosunu 15 ila 20 liradan sattıklarını belirten köylüler, imece usulü ektikleri tarlalardan çıkan ürünü yine imece usulü topladıklarını ve sattıklarını, bu şekilde de geçimlerini sürdürdüklerini kaydetti.
Türkiye’nin en lezzetli doğal fıstığının çıktığı Turgut köyünde organize tarıma geçmek için projeler geliştirilmesi gündemde. Eğer planlanan projeler destek bulur ve hayata geçerse Turgut köyü ilk organize fıstık bölgesi olacak. Köylülerde atadan kalma bu mesleklerini kazanç kapısı haline getirebilecek.

Vural Efecik
 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!