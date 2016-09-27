Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris, sadece turizm açışından değil toprak verimliliği açısından da önemli zenginliklere sahip bir bölge. Bunun en son kanıtı Turgut’tan geldi. Turizmi bir kenara bırakıp geçimlerini uzun yıllardır tarımdan sağlayan köylüler Türkiye’nin en lezzetli doğal fıstığını yetiştiriyor.

Fıstık yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu, ekildikten sonra iki kez çapalanan tarlaların birçok defa da sulandığını söyleyen köylüler, aynı zamanda iklimin de fıstık için önemli olduğunu belirtti. Köylüler bu yıl erken serinleyen havanın kendilerine yaradığını da söyledi.

Fıstığın kilosunu 15 ila 20 liradan sattıklarını belirten köylüler, imece usulü ektikleri tarlalardan çıkan ürünü yine imece usulü topladıklarını ve sattıklarını, bu şekilde de geçimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye’nin en lezzetli doğal fıstığının çıktığı Turgut köyünde organize tarıma geçmek için projeler geliştirilmesi gündemde. Eğer planlanan projeler destek bulur ve hayata geçerse Turgut köyü ilk organize fıstık bölgesi olacak. Köylülerde atadan kalma bu mesleklerini kazanç kapısı haline getirebilecek.

Vural Efecik

