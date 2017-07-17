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Türkiye'nin en renkli bahçesi Selçuklu'da

Konya’nın Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı’na kazandırılan “Selçuklu Çiçek Bahçesi” 18 türden 410 bin bitki ile yaz dönemi için ziyaretçilere kapılarını açtı.

Türkiyenin en renkli bahçesi Selçukluda

17 Temmuz 2017 11:29

Konya'nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan ve geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Selçuklu Çiçek Bahçesi, bu yıl da ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının favori mekanı olacak. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 tür, 83 çeşit ve 410 bin bitki ile ziyaretçilere kapılarını açan Selçuklu Çiçek Bahçesini ziyaret etti. Ülkemizde bu konseptte hazırlanan başka bir ziyaret alanı bulunmadığını ifade eden Başkan Altay, "Konya'ya görülmeye değer, yeni bir marka alanı kazandırdık. Tüm ziyaretçilerimizi bu renk cümbüşünü görmeleri için çiçek bahçemize bekliyoruz" dedi.

"Türkiye'de örneği yok"

Konya'nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisi içerisinde bulunan çiçek bahçesinin yaz dönemi için yeniden hazırlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Daha önce lalelerle hazırladığımız çiçek bahçesinde şimdi de mevsimlik çiçeklerle donatıyor ve Konya'nın yeni bir markasını oluşturuyoruz. Çiçek bahçemizde şu anda 18 türden, 83 çeşit ve 410 bin bitki ekilerek görsel bir şölen hazırlandı. Bu kadar çiçeğin ve bu kadar farklı türün bir arada bulunduğu başka bir konsept ülkemizde ve şehrimizde bulunmuyor. Burada hem bu renk cümbüşünü hem de Rabbimizin yarattığı güzellikleri görmek için iyi bir mekan oluşturduk. Özellikle Konya'ya gelen ziyaretçilerimiz, Konyalı hemşehrilerimiz ve fotoğraf sanatçıları için çok önemli bir alan oluştu. Tropikal Kelebek Bahçesi ve Çiçek Bahçesi ile birlikte Kelebekler Vadisi görülmeye değer bir hale geldi. Tüm hemşehrilerimizi çiçek bahçesini görmek için bu güzelliğe bekliyoruz" diye konuştu.

Kelebekler Vadisi Parkında yer alan “Selçuklu Çiçek Bahçesi” 8 bin 700 metrekare alanda yer alıyor. Konya’da ve Türkiye’de ilk kez bu kapsamda yapılan bahçe özel peyzaj alanı ile dikkat çekiyor. Kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi gibi farklı türlerde konseptin yer aldığı park rengarenk binlerce çiçek ve bitki türü ile fotoğraf tutkunları ve düğün fotoğrafçıları için görsel şölen sunuyor. Selçuklu Çiçek Bahçesi, pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 12.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyarete açık. 

Etiketler: bahçe, çiçek, şehircilik


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