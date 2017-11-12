Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesinde vatman olarak görev yapan İsa Gümüş ve Fatma Betür Arı çiftinin nikahları raylar üzerinde kıyıldı. Çiftin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıyarken, nikah şahitliğini ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Sezer Cihan ve Gaziulaş Genel Müdürü Recep Tokat yaptı. Çiftin kullandıkları tramvay Türkiye'nin en uzun gelin arabası oldu. Nikah merasiminin ardından tramvay ile şehir turu atan çift, durakta bekleyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Tramvay seferlerinde aralarında 6 dakika mesafe bulunduğunu belirten Fatma Betül Arı, “Çok mutluyum. Bu mutlu günümde yer alan tüm sevdiklerime teşekkür ediyorum“ dedi.

Damat İsa Gümüş de çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Gelen bütün misafirlere teşekkür ederim. Çok mutluyuz“ şeklinde konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “Bu bir hayat yolculuğu, bu yol çiftimizi mutluluğa götürsün“ diye konuştu.

Rengarenk süslenmiş tramvay gelin arabası olunca vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğraflarla anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, her durakta vatman çifti alkışlarla karşıladı. Tramvayla yöreye has "Yah" sesleri eşliğinde şehir turu atıldı.

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş