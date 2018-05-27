Türkiye’nin en uzun ikinci türbesine ziyaretçi akını

Giresun’un Çamoluk ilçesi Yuvacık Mahallesi’nde bulunan 12 metrelik Derviş Ali Baba türbesi, civar illerden de gelenler tarafından ziyaret ediliyor. Türbenin bulunduğu Yuvacık Mahallesi'ndeki caminin imamı Sezai Topal, “Yol kenarında bulunan türbede yatan evliyanın köyde birçoklarının rüyasına girip ’ayaklarımın üzerinden geçiyorsunuz’ demesi üzerine uzatılmıştır. Türbe bu haliyle Türkiye'de Hz. Yuşa’nın türbesinden sonra en uzun ikinci türbe durumuna gelmiştir. Türbede bulunan zatın Hz. Ebubekir’in soyuna dayandığı rivayet ediliyor. İslam'ı tebliğ için buralara kadar geldiği ve buraya yerleştiği söylenmektedir” dedi.

Köy muhtarı Enver Karabul ise, “Buraya birçok komşu illerden, ilçelerden ziyarete gelenler olur. Hastalananlar, herhangi bir derdi olanlar burada dua edip şifa dilerler. Sonra da türbenin yanında bir süre uzanıp uyurlar ve mezar toprağından yerlerdi. Ancak son yıllarda bu tür yaşananların hurafe olduğunu söyleyerek gelen ziyaretçilerin sadece dua etmesine müsaade ediyoruz. Buraya ziyaret için sadece komşu ilçelerden, köylerden değil, Erzincan, Sivas, Erzurum gibi illerden de gelenler oluyor” diye konuştu.

Ahmet Bilge

