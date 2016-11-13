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Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli hizmete girmesiyle Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.

Türkiyenin en uzun karayolu tüneli olacak

13 Kasım 2016 11:54
Türkiye'nin en uzun kararyolu tüneli olacak - Tıkla İzle

Trabzon-Gümüşhane karayolu arasında yapımına başlanılan 14.5 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci tüneli olması planlanan Zigana Tüneli’ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.
Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmaları nın Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiisinde sürdürülüyor. Zigana Tüneli hizmete girmesiyle geçtiğimiz gün ilk ışıkla buluşma töreni düzenlenen Ovit Tüneli’ni de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.

580 milyon TL’ye mal olacak
580 milyon TL’ye bedelli projede Gümüşhane tarafından 1.2 kilometre, Trabzon tarafından ise 300 metrelik kazı çalışması gerçekleştirildi. 2020 yılının Nisan ayında bitirilmesi hedeflenen Zigana Tüneli çift tüp tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu 29 kilometre olacak. Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kurulan şantiyede 280 işçi tünel için 24 saat çalışırken, tünelin Trabzon tarafına da kurulacak şantiyeyle birlikte işçi sayısı 400’e çıkarılacak. Ovit Tüneli’nden farklı bir havalandırma sisteminin yapılacağı Zigana Tüneli’nde şaft (doğal havalandırma) uygulanacak.

Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak
Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. 

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

Etiketler: Ovit Tüneli


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