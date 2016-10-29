Edinilen bilgiye göre, Rize’nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü ile Erzurum’un İspir ilçesi Soğanlı mevkisi arasında yapımı süren Ovit Tüneli’nde tünel açma çalışmalarında sona yaklaşıldı. 12.6 km’lik çift tüp tünelin yanı sıra 1.4 km aç kapa çığ tüneli ile toplamda 14 km’yi bulan uzunluğu ile Ovit Tüneli, 18.2 kilometre uzunluğundaki Çin’de bulunan Zhongnanshar tünelinden sonra dünyadaki en uzun ikinci karayolu tüneli olacak.

Ovit Tüneli'nde çift tüpün bağlantı tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu ise 28 km olacak. Ovit Tüneli’nin girişi bin 988, çıkışı ise 2 bin 258 koddan açılırken, 605 milyon TL bedelli projede bir tüpte ışığın 11 Kasım tarihinde görülmesi planlanıyor. İki ucundan çalışma devam eden tek tüpte ki buluşma dolayısı ile 11 Kasım tarihinde düzenlenecek törene Başbakan Binalı Yıldırım’ın da katılması bekleniyor.

İkinci tüpte ise ışığın görülmesi biraz daha zaman alacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde tamamen yerli imkanlarla yapılan, Türk mühendis ve işçisinin emeği olan Ovit Tüneli, yılın 5,5 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Rize-Erzurum karayolunun yılın her günü ulaşıma açık hale gelmesini sağlayacak.

Türkiye’nin en uzun ve dünyanın 2. en uzun tünelinin temeli 13 Mayıs 2012 tarihinde bugünkü Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle gerçekleşmişti.

Göktürk Fırat