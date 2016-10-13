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Türkiye’nin en uzun tünelinde son 90 metre

Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise en uzun ikinci tüneli olan Ovit Tüneli inşaatında 14 km uzunluğundaki tünelin 13.9 km’lik kısmının açılması tamamlandı. Tüplerden birinde ışığın görülmesine 90 metre kaldı.

Türkiyenin en uzun tünelinde son 90 metre

13 Ekim 2016 11:13

Edinilen bilgiye göre, Rize’nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü ile Erzurum’un İspir ilçesi Soğanlı mevkisi arasında yapımı süren Ovit Tüneli’nde tünel açma çalışmalarında sona yaklaşıldı. 12.6 km’lik çift tüp tünelin yanı sıra 1.4 km aç kapa çığ tüneli ile toplamda 14 km’yi bulan uzunluğu ile Ovit Tüneli, 18.2 kilometre uzunluğundaki Çin’de bulunan Zhongnanshar tünelinden sonra dünyadaki en uzun ikinci karayolu tüneli olacak.

Ovit Tüneli’nde çift tüpün bağlantı tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu ise 28 km olacak. Ovit Tüneli’nin girişi bin 988, çıkışı ise 2 bin 258 koddan açılırken, 605 milyon TL bedelli projede bir tüpte ışığın görünmesi için 90 metre mesafe kaldı. Tek tüpte ekim ayı sonunda ışığın görülmesi planlanıyor.

İkinci tüpte ise ışığın görülmesi biraz daha zaman alacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde tamamen yerli imkanlarla yapılan, Türk mühendis ve işçisinin emeği olan Ovit Tüneli, yılın 5,5 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Rize-Erzurum karayolunun yılın her günü ulaşıma açık hale gelmesini sağlayacak.

Türkiye’nin en uzun ve dünyanın 2. en uzun tünelinin temeli 13 Mayıs 2012 tarihinde bugünkü Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle gerçekleşmişti.


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