Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacının Kütahya'da olduğu bildirildi. Kumarı Mahallesi Muhtarı İbrahim Aslandoğdu, il merkezine 10 kilometre mesafedeki ağacın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca 1995 yılında 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildiğini belirtti. Aslandoğdu, "Mahallemizdeki kestane ağacı; yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün genel ölçülerinin çok üzerinde bir boyuta ulaşmıştır. Bu ağacın Kütahya'nın kültür, tarih ve folklorunda özel yeri bulunuyor. Anıt ağaç; Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine şahitlik etmiş. Yaşının bin yılı aştığı belirlenen ve ülkemizin en yaşlı kestane ağacı hala meyve veriyor. Kaya üzerinde yetişen, rüzgar, yağmur, kar gibi tesirlerle kökü iyice belirginleşen bu ağaç, yılda 2050 ile 300 kilogram arasında meyve veriyor. Tek kök ve büyük 3 gövdeden oluşan, 8 metre çapında, 45 metre yüksekliğindeki dev kestane ağacı, turistlerin büyük dikkatini çekiyor" dedi.

Aslandoğdu, 10 asırlık ağaçta hiçbir çürüme belirtisinin görülmediği sözlerine ekledi.

"Asırlık anıt kestane ağacına giden yol düzeltilip, yön levhaları konulmalı"

Kumarı Mahallesi sakinlerinden Ahmet Aslandoğdu da, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin asırlık kestane ağacına daha rahat ulaşabilmeleri için bölgeye mutlaka yön levhaları dikilmesi gerektiğini dile getirdi. Ahmet Aslandoğdu, "Kestanenin bulunduğu Boyacılar Mevkii, mahallemize 1,5 kilometre mesafede. Söz konusu yol bahçe yolu ve mesafe boyunca sağa ve sola çok sayıda yol ayrılıyor. Önce bu yolun düzeltilmesi ve yön levhaları konulması gerekiyor. Bu hususta yetkililere müracaatta bulunduk. Ancak, olumlu bir sonuç alamadım" diye konuştu.

Hüseyin Efe