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Türkiye'nin en yaşlı Kore gazisine son görev

Türkiye'de bilinen en yaşlı gazi olan 91 yaşındaki Behçet Bota son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiyenin en yaşlı Kore gazisine son görev

12 Ağustos 2017 18:43
Türkiye'nin en yaşlı Kore gazisine son görev - Tıkla İzle

Eskişehir'de yaşayan Behçet Bota, bilinen en yaşlı Kore gazisiydi.

Yaş itibariyle yaşadığı hastalıklar sonucu Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bota, geçtiğimiz günlerde taburcu olarak evine gelmişti. Evinde rahatsızlanan Kore gazisi, hayatını kaybetti. Bota'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kurtuluş Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazede Bota'yı gazi arkadaşları ve askeri erkan yalnız bırakmazken, Kore gazisinin 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kore gazisi için 25 Haziran 2000 yılında dönemin Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kim Dae Jung bir teşekkür mektubu göndermişti. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Burak Tekin
 

Etiketler: kore gazisi


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