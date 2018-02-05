Türkiye’nin en yaşlı tayyaresi 75 yıldır göklerde

İkinci Dünya Savaşı sırasında pilot yetiştirmek için yapılan uçaklar, aynı zamanda savaşa da şahitlik etti. Erkeklerin çoğunluğunun savaşta olması dolayısıyla uçakların yapımdan kadınları payı yüksek. Yaklaşık 9 bin civarında yapılan uçakların kanatlarında ve gövdelerinde kumaş giydirme yapılmış. Türkiye’nin de en eski uçabilen tayyareleri olarak bilinen 1940 ve 1942 model iki Boeing-Stearman tipi uçak Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nde bulunuyor. Burada bakımları düzenli olarak yapılan uçaklar aynı zamanda günlük uçuşlarını da sürdürüyor. Milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, uçaklar hakkında şunları söyledi:

“Bunlardan birisi 1940 diğeri 1942 modeldir. Türkiye’nin en eski uçan tayyareleri bizim müzemizdedir. Bunlar gerçekten uçarken çıkardıkları sesler bundan 70 sene önce duyulan seslerle aynı. Bundan dolayı bunları havada izlemek ayrı bir zevk.”

“Bayanlar tarafından monte edilmiş bir uçak”

Uçakların tarihi hakkında ise bilgi veren Makine Mühendisi Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, “Bu uçak Boeing-Stearman 1942 model. Pilotların yetiştirilmesi için üretilmiş bir uçak. En önemli özelliğide savaş yıllarında erkekler savaşta oldukları için bayanlar tarafından monte edilmiş bir uçak. Yıldız bir motora sahip. Kanat ve gövdesinin büyük bir kısmı kumaş giydirme ile yapılmış. Çok özel bir uçak. Bakımları sürekli yapılmakta. Şuanda müzemizde faal durumda bulunan uçaklardan bir tanesi. Her zaman günlük uçuşları oluyor.”

Aydın Sarıoğlu

