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Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olan ve deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin 241 metreyi bulan Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü, sonbahar mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte son haftaların en yoğun günlerini geçiriyor.

Türkiyenin en yüksek rakımlı gölü ziyaretçi akınına uğruyor

18 Ağustos 2017 09:21

Taşlıçay ilçesine 29 kilometre uzaklıkta bulunan Balık Gölü, bölgede alabalıkları ve adaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Çevre iller Iğdır ve Van illeri başta olmak üzere birçok yerden çok sayıda turist çeken Balık Gölü, sazan balığı ve ünlü kırmızı kızıl alabalıkları ile vatandaşların uğrak alanı oluyor. Kış’ın dondurucu soğuklarda yüzeyi tamamen buz tutan Balık Gölü, yaz’ın ise eşsiz manzarası ile vatandaşlara doyumsuz anlar yaşatıyor.

Göl kenarında ateş yakarak üzerinde yemek yapan vatandaşlar, ayrıca yanlarında getirdikleri hotlalarla gölde balık tutuyorlar. Ağrı merkeze bağlı Yakınca Köyü’nden buraya gelen Ersin Karaoğlan adlı vatandaş, Balık Gölü ve çevresinin oldukça güzel olduğunu, bu yüzden arkadaşları ile birlikte eğlenmek için geldiklerini söyledi. Her yıl fırsat buldukça Balık Gölü’ne gelip hem balık tutup hem de yüzdüklerini belirten Karaoğlan, Balık Gölü’nün turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti. Çok sayıda vatandaşın buraya gelip vakit geçirdiğine vurgu yapan Karaoğlan, “öncelikle buranın güzelliklerinden bahsetmek istiyorum. Balık gölü serhat bölgesinin en yüksek ve en güzel gölüdür. Buranın yolları ve kıyıları düzenlenirse Ağrı’ya turizm bakımından büyük bir katkı sunar.

İnsanlarımıza teşvik edilmelidir, bu şekilde çevre il ve ilçelerden vatandaşlar buraya akın eder. Gelen vatandaşların maddi ve manevi olarak da Ağrı’ya katkısı olur. Hem havası hem de göl olarak çok güzel bir yer. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Gelin görün, bu havayı ve doğayı yaşayın” dedi. 

Abdullah Söylemez - Ahmet Genç

Etiketler: balık gölü


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