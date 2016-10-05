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Türkiye’nin en yüksek uçurum atlayış rekoru kırıldı

Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel base jumping sporcusu Cengiz Koçak, 324 metre yükseklikten atlayarak Türkiye’nin en yüksek uçurum atlayışı rekorunu kırdı.


05 Ekim 2016 13:53

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, adrenalin dolu bir gösteriye sahne oldu. Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel base jumping sporcusu 35 yaşındaki Cengiz Koçak, doğa harikası kanyondan atlayış gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında 324 metre yüksekten serbest atlayış yapan Koçak, bu atlayışıyla birlikte 299 metreyle Erzurum Uzundere’deki atlayış rekorunu kırmış oldu.

Atlayışı gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulunan Koçak, “Bu kanyonun önemi, daha önce burada hiç atlayış yapılmamış olmasıdır. Benim işim de daha önce atlanmamış yerleri bulup, atlayış gerçekleştirmek. Projemin adı 'Yüksek Şehirler Arıyorum'. Şahinkaya Kanyonu’nu birisinden duyarak geldim. Daha önce de burayı bilmiyordum. Kanyonun içerisinden geçerken iki tane atlayış noktası buldum ama yerden gördüğüm atlayış noktalarına ulaşamadığımız için oradan atlayamadık. Buna rağmen daha güzel bir yer bulduk. 324 metre yükseklikte yeni bulduğum bir yerden atladım. Türkiye’deki en yüksek uçurum atlayışını 299 metreyle Erzurum Uzundere’de yine ben yapmıştım. Bana, ‘Başka yüksek bir yerden atlama, buranın adı kalsın’ demişlerdi ama burayı buldum. Şu an burası Türkiye’nin atlanır en yüksek uçurum noktası oldu. Adını ‘Nobad’ koydum. Yüksekliği 324 metre. Bu atlayışta bana destek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi ve herkese teşekkür ediyorum. Planım aslında bota inmekti. Rüzgarın artması, atlayış saatinin geçmesi ve benim kişisel hatalarım feribota inmemi engelledi. Kanyona indim. Her şey yolunda. Çok güzel bir atlayış oldu. Bu atlayış noktasının adını Nobad koydum. Nobad, göçebe demek. Göçebe bir hayat yaşıyorum. Bu ismi kendimden esinlenerek verdim. Buranın adı artık Şahinkaya Kanyonu Nobad Exit Noktası oldu. Bir süre sonra burada uluslararası çapta çok güzel işler yapılabilir. Burayı adrenalin kanyonu yapmak için yetkilerle görüşeceğiz” dedi.

Koçak, bu atlayışının ardından Şahinkaya Kanyonu’nda Uluslar arası atlayışların da yapılması için çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.  

Erdi Demür
SAMSUN 

Etiketler: Cengiz Koçak


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