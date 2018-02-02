Türkiye’nin fındık ihracatının yüzde 45’i Trabzon’dan

Türkiye’den 2017 yılında ihraç edilen 269 bin 764 ton karşılığı 1 milyar 865 milyon 996 bin 735 dolar tutarındaki fındık ihracatının yüzde 45’inin tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Trabzon’dan 117 bin 309 ton karşılığı 831 milyon 692 bin 617 dolar tutarında fındık ihracatı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, fındık ihracatında lider il olan Trabzon ilinin bu üstünlüğü yanında fındık sektör ihracatının birincisi ve sektörün öncü firmalarının da Trabzon'da faaliyet gösterdiğini belirterek, sektör birincisi olan Trabzon merkezli Ferrero Fındık İthalat İhracat Ticaret AŞ’nin tek başına Türkiye fındık ihracatının yüzde 32’sini gerçekleştirme başarısını gösterdiğini söyledi. Gürdoğan, fındık ihracatında ön planda olan Trabzon'un sektöre büyük katkı veren bu marka firmalarla sektörün her geçen gün gelişerek dünyanın 100’ün üzerinde ülkesindeki global markalara ürün tedarik etmesi ve önde gelen çikolatalarda Trabzon’dan ihraç edilen fındığın hammadde olarak kullanılmasının da Trabzon için büyük gurur kaynağı olduğunu, ilin marka değerini artırdığını kaydetti.