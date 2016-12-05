Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacı karşılayacak olan GÖKTÜRK-1 uydusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle fırlatıldı. Uydu, Fransız Guyanası’ndan Türkiye saati ile tam 16.51’de Vega roketiyle yörüngesine gönderildi.

Yaklaşık 90 dakikada bir dünya çevresini turlayacak olan GÖKTÜRK-1, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü ve fotoğraf alacak. Bu materyaller hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer istasyonuna aktarılacak. Türkiye’nin 2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2’den sonra ikinci askeri uydusu olma özelliğini taşıyan GÖKTÜRK-1, yılda 60 binden fazla görüntü kaydedecek.