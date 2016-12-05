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Türkiye’nin gurur günü: Göktürk-1 fırlatıldı

Göktürk-1 Uydusu Fransız Guyanasından fırlatıldı.

Türkiyenin gurur günü: Göktürk-1 fırlatıldı

05 Aralık 2016 16:58
Türkiye’nin gurur günü: Göktürk-1 fırlatıldı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacı karşılayacak olan GÖKTÜRK-1 uydusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle fırlatıldı. Uydu, Fransız Guyanası’ndan Türkiye saati ile tam 16.51’de Vega roketiyle yörüngesine gönderildi.

Yaklaşık 90 dakikada bir dünya çevresini turlayacak olan GÖKTÜRK-1, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü ve fotoğraf alacak. Bu materyaller hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer istasyonuna aktarılacak. Türkiye’nin 2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2’den sonra ikinci askeri uydusu olma özelliğini taşıyan GÖKTÜRK-1, yılda 60 binden fazla görüntü kaydedecek.

Etiketler: Göktürk-1, Göktürk-1 fırlatıldı


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