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Türkiye'nin gururu Sabriye Şengül dev maça çıkıyor! (Sabriye Şengül maçı)

Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan WKU Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, yarın Macaristan'de dev maça çıkıyor.

Türkiyenin gururu Sabriye Şengül dev maça çıkıyor! (Sabriye Şengül maçı)

05 Nisan 2018 18:41

WKU Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, Survivor'a damgasını vuran en iyi kadın yarışmacıydı. Şampiyon Sabriye Şengül, yaklaşık 4 ay kadar bir süre boyunca dev maçlara hazırlık yaptı.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Bellator MMA'de dövüşecek olan Sabriye Şengül, yarın dev maça çıkacak. 

Şampiyon Sabriye Şengül'ün maçtaki rakibi ise Macar Rakoczi. Rakoczi verdiği röportajda ev sahibi olduğu gerekçesiyle Sabriye'yi yeneceğini söylüyor. Sabriye ise, ev sahipliği ile ilgisini olmadığını ve rakibini yeneceğini belirtti. 

Dev maç öncesi tartıya çıkan Sabriye Şengül, etrafa gülen yüzünü göstermeyi ihmal etmedi. Sempatik tavırlarıyla organizasyonun gözdesi oldu.

Sabriye Şengül'ün çıkacağı maç 6 Nisan Cuma günü Türkiye saati ile 02:00'da başlayacak. Şimdiden milli sporcumuz Sabriye Şengül'e başarılar diliyor, galibiyetle ülkemize dönmesini temenni ediyoruz.

Şeyda ÖKSÜZ

 

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