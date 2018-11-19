Türkiye'nin gururu Sabriye Şengül'den büyük başarı! Dünya şampiyonu oldu

Avusturya Vienna'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2 kez Dünya şampiyonu oldu.

Avusturyadan ve bir çok Avrupa ülkesinden Türkiye'nin gururu Sabriye Şengül'ü desteklemek için gelenler Viennaya akın etti. Salonun tamamı dolu olduğu maçta bir çok seyirci maçı salon dışında takip ederek destek verdi.

Sabriye Şengül, 'Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırı, 2.kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutlyum' dedi. Sabriye Şengül, gerek ülkemizden gerek yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın desteklerinden dolayı teşekkür etti. En büyük hedefinin şimdi Bellator'da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gururu WKU ve ISKA Dünya şampiyonu Sabriye Şengül yakında ülkemizde de TV'den canlı yayınla maça çıkacak.

Şeyda ÖKSÜZ