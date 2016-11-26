STM tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Hücumbot Projesi için tasarımı yapılan ‘FAC55’ (Fast Attack Craft) Hücumbotu Pakistan’da da görücüye çıktı. Pakistan Deniz Kuvvetleri ile ‘Denizde İkmal Gemisi’ ve ‘Denizaltı Modernizasyon Projeleri”ni yürüten ve kardeş ülke Pakistan’da başarılı işlere imza atan STM, MİLGEM Korvetleri’nin yanı sıra yeni, tamamen milli, yüksek süratli ‘FAC55’ hücumbotu ile Pakistan Deniz Kuvvetleri’nden büyük ilgi gördü.

55 knot’un üzerine çıkabiliyor

Korvet yeteneklerine sahip, yenilikçi tasarımıyla dünyadaki benzer tipte hücumbotlardan bir adım öne çıkan ‘FAC55’, özellikle üstün su üstü harbi kabiliyeti ile dikkati çekiyor. FAC55, harp zamanı etkin görev yapabilecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak gaz türbini tahrik sistemi ile donatılmış tek gövdeli savaş gemisi özellikleri taşıyor. Denizde 55 knot üzerinde yüksek hıza ulaşan yeni tip hücumbotların deplasman ağırlığı ise 535 ton.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden tasarım çalışmaları ve yapılan testler sonucunda beklentilerin üzerinde performans gösteren ‘FAC55’, önümüzdeki dönemde Türk Deniz Kuvvetleri’nin Hücumbot projesi için aday olacak. FAC55 Hücumbotu, şimdiden başta Pakistan olmak üzere diğer ülkeler tarafından ilgiyle takip ediliyor.