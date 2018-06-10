Türkiye'nin ikinci büyüğü olacak

Türkiye‘nin ilk bölgesel, büyüklük bakımından da ikinci havalimanı unvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda inşaat çalışmaları sürüyor. Çukurova Havalimanı’nın 60 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pisti olacak. Proje kapsamında karayolu ve demiryolu bağlantısıyla yolcuların havalimanına kolay ulaşımları sağlanacak. Mersin ile Adana arasında otoyolun yanı sıra D-400 karayoluna havalimanından direkt bağlantı olacak. 40 metre genişliğinde 17 kilometrelik yol yapım çalışması da hızla sürüyor. Yine karayolu ile birlikte gelecek demiryolu hattı da projenin kapsamı içerisinde bulunuyor. Böylece Adana‘dan veya Mersin‘den çıkan yolcular rahatlıkla havalimanına ulaşabilecek.

Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi

Her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde iki adet piste sahip olacak havalimanındaki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Beton dökme işleminin devam ettiği pistte hummalı bir çalışma yürütülürken, terminal binası da şekillenmeye başladı.

Bakan Elvan incelemelerde bulundu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ile birlikte Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma temsilcilerinden çalışmalarla ilgili brifing alan Elvan, daha sonra inşaat sahasını gezdi, terminal binası ve ana pistteki betonlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Elvan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurova Hava Limanı'nın 30 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci büyük hava limanı olacağını söyledi. Hava limanında son derece yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Elvan, "Her hangi bir aksaklık söz konusu değil. Hedefimiz 2019 yılında Çukurova Bölgesel Hava Limanı'nın tüm Türkiye'nin hizmetine sunmak" dedi.

Havalimanı inşaatında alt yapı ile ilgili çalışmaların büyük oranda tamamlandığını dile getiren Elvan, "Şu anda ana pistin betonlama çalışmaları devam ediyor. İki pist olacak. Bunların biri ana pist, diğeri ise yedek olarak kullanılabilecek pist. Bunun dışında 9 adet taksi yolu olacak. Hem yolcu uçakları için bir apron olacak hem kargo uçakları için hem de özel uçaklar için birer apron olacak. Pistimizin uzunluğu 3 bin 500 metre ve 60 metre eninde olacak. Bu pistin altında yaklaşık 4 metre dolgu var. Bunların tamamı bitirilmiş durumda, apronların ve taksi yollarının alt yapısı bitirilmiş durumda. Sadece betonlama çalışması kaldı. Hava sıcaklığı nedeniyle daha çok gece betonlama çalışmaları yürütülüyor. İnşallah ağustos ayında alt yapı hemen hemen bitirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Üst yapı çalışmaları başladı"

Üst yapının da ihalesine çıkıldığını ve üst yapı çalışmalarına süratle başlandığını kaydeden Elvan, "Ana terminalde betonlama çalışması devam ediyor. Terminal binası 145 bin metrekarelik bir alana oturmuş durumda. Bunun anlamı, 500 bin metrekarenin üzerinde kapalı alan olacak demektir. 3 ile 5 kat arasında değişen bir terminal binamız olacak. Dolayısıyla 500 bin metrekare kapalı alan olacak ve Türkiye'nin ikinci büyük hava limanı olacak. O açıdan biz çok önemsiyoruz. Üst yapı ile ilgili de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Hüseyin Kar

