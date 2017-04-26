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Türkiye’nin İklimini Değiştiren Vestel Teskon+Sodex 2017’de Ürünlerini Sergiledi

Vestel, 19-22 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen ve bu senenin en önemli sektör organizasyonu olan 2017 Teskon Sodex Fuarı’nda yerini aldı.

Türkiyenin İklimini Değiştiren Vestel Teskon+Sodex 2017de Ürünlerini Sergiledi

26 Nisan 2017 12:09

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel’in Merkezi İklimlendirme Departmanı, 19-22 Nisan tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen Teskon+Sodex 2017 Fuarı’nda sektör ile buluştu. Fuar kapsamında 72 m2’lik teşhir alanında ürünlerini sergileyen Vestel, VRF (Variable Refrigerant Flow - Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistem) ürün yelpazesinin öne çıkan ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. 

Vestel’in üst segment ürünü olarak konumlandırdığı V5X serisi dış üniteler, fuarın dikkat çekenlerinden olarak stantta yerini alırken, kaset tip, duvar tipi, kanal tipi, konsol tipi, yer/tavan tipi iç üniteleri, V5X serisi, V4+K serisi ve mini VRF dış üniteler, multi-inverter klimalar ile mono-split klimalar da görücüye çıktı.

Stantta ayrıca; A+++ enerji verimliliğine sahip internet üzerinden mobil cihazlar veya bilgisayar ile kullanıcıya kontrol imkanı sunan Vestel üretimi mono-split klimalar ve Vestel iklimlendirme ürün grubunun yeni üyesi multi-inverter klimalar sergilendi. Ailenin yeni üyesi multi-inverter klimalar gizli display'e sahip modern ünite tasarımları, max. 42.000 BTU dış ünite kapasitesi ve uzun metrajlı montajlara imkan sağlamasıyla fark yaratıyor.

Geçen sene ilk kez İstanbul Sodex Fuarı’na katılan ve büyük ilgi gören Türkiye’nin teknoloji devi Vestel’in VRF İklimlendirme Departmanı; merkezi iklimlendirme ve havalandırma grupları arasında çağın en yenisi olarak kullanılan VRF sistemlerini, güçlü Vestel markası altında tüketiciye sunuyor. Satış sonrası hizmetler konusunda fark yaratan Vestel, Müşteri Hizmetleri bünyesinde bulunan Eğitim ve Kalite Sistemleri Müdürlüğü’ndeki eğitim uzmanları tarafından, Vestel Merkez Servis bünyesinde bulunan teknisyenlere ve yetkili servis teknisyenlerine, ürünlere zamanında müdahale için düzenli eğitimlerini sürdürüyor.
 


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