Türkiye’nin il il patent başvuru sayısı

Adres Patent, Türkiye’nin Patent haritasını yayımladı. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, 2017 yılında 81 ilden yapılan patent başvuruları ile ilgili bilgi verdi. Akbulut’un açıklamasına göre 2017 yılında patent başvurusunda 3 bin 795 sayısıyla İstanbul zirvedeki yerini korurken, Manisa bin 206 başvuru ile 2’nci, Ankara 3’üncü, Bursa 4’üncü, Kocaeli ise 5’nci sırada yer aldı. Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt ve Ardahan’dan ise hiç patent başvurusu yapılmadı.
Patent başvuru sayısında artış
2016 yılında 6 bin 445 olan patent başvuru sayısının 2017 yılında 8 bin 625’e yükseldiğini belirten Akbulut, bir önceki yıla oranla yüzde 33.8 artış yaşandığını söyledi. Türkiye’nin 2017 Patent Haritasını paylaşan Akbulut, 2016’da İstanbul’un 3 bin 96 olan patent başvuru sayısının 3 bin 795’e, Ankara’nın 738 olan başvuru sayısının 823’e, İzmir’in ise 281’den 305 başvuru sayısına ulaştığını söyledi.
Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut’un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin 2017’deki patent başvuru sayısı şu şekilde:
İstanbul 3795
Manisa 1206
Ankara 823
Bursa 440
Kocaeli 343
İzmir 305
Konya 178
Gaziantep 172
Sakarya 142
Tekirdağ 96
Kayseri 88
Antalya 83
Eskişehir 76
Adana 53
Trabzon 48
Rize 42
Denizli 37
Mersin 37
Samsun 35
Aydın 34
Hatay 33
Balıkesir 30
Kahramanmaraş 28
Erzurum 26
Elazığ 25
Afyon 24
Çorum 23
Şanlıurfa 23
Isparta 22
Muğla 22
Bolu 20
Karabük 19
Kütahya 18
Düzce 18
Zonguldak 17
Burdur 16
Aksaray 16
Diyarbakır 15
Yalova 14
Kırklareli 12
Sivas 12
Çanakkale 11
Uşak 11
Adıyaman 9
Edirne 9
Giresun 9
Malatya 9
Van 9
Karaman 9
Kastamonu 8
Erzincan 7
Tokat 7
Bitlis 6
Ordu 6
Bilecik 5
Siirt 5
Niğde 4
Batman 4
Mardin 3
Yozgat 3
Kırıkkale 3
Osmaniye 3
Amasya 2
Çankırı 2
Kırşehir 2
Nevşehir 2
Sinop 2
Şırnak 2
Artvin 1
Gümüşhane 1
Muş 1
Tunceli 1
Bartın 1
Iğdır 1
Kilis 1
Ağrı 0
Bingöl 0
Hakkari 0
Kars 0
Bayburt 0
Ardahan 0