Başlattığı ve süreçlerine destek sağladığı projelerle üniversite-sanayi işbirliğinin öncü kurumlarından olan Gebze Teknik Üniversitesi’nden bir yeni adım daha geldi. Geleceğin imalat teknolojisinin milli ve yerli hedefler doğrultusunda geliştirilmesi için GTÜ ve paydaşları harekete geçti. Önceki gün GTÜ Senato Salonunda Gazi Üniversitesi ile imzalanan protokol ile Eklemeli İmalat (3D printing) Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması için imza atıldı. İmza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve her iki üniversite temsilcileri katıldı.

Merkez üç yılda kurulacak

Yeni nesil imalat teknolojilerinden olan eklemeli imalat (Additive Manufacturing), birçok ince tabakanın üst üste serilerek malzeme eklenmesiyle parça üretiminin yapıldığı bir grup teknolojisi olarak sunuluyor. Gazi Üniversitesi öncülüğünde T.C. Kalkınma Bakanlığı'na önerilen altyapı projesi ile geleceğin imalat teknolojisi olarak nitelendirilen bu alanda ülkemizin rekabet gücünü artırması, ilgili teknolojik gelişmeleri sağlaması ve katma değeri yüksek özgün teknolojik ürün ve bilgi üretilmesini amaçlayan Eklemeli İmalat (3D printing) Teknolojilerı Araştırma Ve Uygulama Merkezi’nin 3 yılda kurulması planlanıyor. Ayrıca kurulan yurtdışı akademik işbirlikleri sayesinde, Avrupa Birliği çerçeve programlarına ve ikili işbirliği programlarına özellikle bu konuda ortak araştırma projelerinin hazırlanması ve ortak doktora derecesi verilebilmesini sağlayacak eğitim-araştırma alt yapısının oluşturulması hedefleniyor.

Milli beklentiler karşılanacak

Bu kapsamda projenin ülke hedefleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araştırma merkezinin kurulumunda ve altyapıyı oluşturacak ekipman seçiminde, başta ülkemiz havacılık ve savunma sanayiinin ihtiyaçları olmak üzere merkezin kurulacağı bölgedeki organize sanayi bölgelerindeki (TOSB, TAYSAD, GOSB) kuruluşların üretim/ekipman beklentileri dikkate alınacak. Araştırma merkezi kurulduktan sonra, projeyi destekleyen kuruluşların beklentileri ve bölgedeki (Gebze; GOSB, TAYSAD, TOSB, Kocaeli; Otomotiv yan sanayi, İstanbul; Makina İmalat Sektörü, Bursa; Otomotiv Sektörü gibi) makina imalat sektöründeki firmaların potansiyelleri de dikkate alınarak havacılık ve savunma sektörü ile makina imalat sektörüne yönelik özgün tasarımların geliştirilmesi ve parça üretimlerinin yapılabilir hale gelmesinin sağlanabilmesi hedefleniyor.

Proje paydaşlar kurulu

GTÜ ve Gazi Üniversitesi dışında projede yer alan diğer paydaşlardan oluşan proje kurulu içinde TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Teknopark İstanbul A.Ş. (Teknopark İstanbul), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTO), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aselsan), TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), ROKETSAN A.Ş. (ROKETSAN), FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) yer alıyor.