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Türkiye'nin ilk 'beyaz patates' hasadı yapıldı

Türkiye'nin tescilli ilk beyaz patates çeşidi “Başçiftlik beyazı"nın hasadı yapıldı.

Türkiyenin ilk beyaz patates hasadı yapıldı

01 Ekim 2016 14:42

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yaklaşık 5 bin 241 da arazide 100 yıldır üretimi yapılan patatesi ile ilgili 10 yıllık çalışma sonrasında tescil çalışmaları tamamlandı. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz tarafından 2014 yılında çalışmaların tamamlanmasından sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi tarafından “Başçiftlik beyazı" adıyla Türkiye'nin tescilli ilk beyaz patates çeşidi tescil edildi

Türkiye'nin tescilli ilk beyaz patates çeşidinin toplu temel atma ve açılış programları çerçevesinde hasadı yapıldı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, Türkiye’nin ilk tescilli yerli beyaz patatesinin hasadını yapmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Başçifltik beyazı patatesinde hasadın verimli olduğunun altını çizen Başkan Tuncel, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye'de sadece Başçiftlik ilçesinde yetişen “Başçiftlik beyazı" patatesini farklı kılan en önemli özelliğinin yüksek rakımda toprak yapısında yetiştirilmesinde doğal tekniklerin kullanılması ve tohumluk olarak kullanılan babadan oğula aktarılan 100 Yıllık orijinal Başçiftlik beyazı tohumları olduğunu ifade eden Başkan Tuncel, ilçeye özgü beyaz patates kendine has aroması ve tadı ile diğer patates cinslerinden ayrılmakta özellikle kızartma, közleme ve hamur işlerinde tercih edilmekte olduğunu kaydetti.

"Türkiye'de son iki yıl içerisinde ilk defa yerli çeşitlerin tescil edildi"
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz ise 10 yıl içerisinde Türkiye’nin ilk yerli beyaz patatesinin tescil edilmiş olduğunu söyledi. Türkiye’de son iki yıl içerisinde ilk defa yerli çeşitlerin tescil edildiğinin altını çizen Yılmaz, “Yani Türkiye’de bugüne kadar tükettiğimiz patateslerin hemen hemen hepsi tamamına yakını yabancı kökenli. Yani o çeşitlerin isim hakkı patentleri başka ülkelere(Almanya, Hollanda, Fransa) ait. Son iki yıldır yerli çeşitlerle üreticilerimizi buluşturmaya başladık” dedi.

“Türkiye’nin ilk yerli beyaz iç rengine sahip olan tescilli çeşidi”
Türkiye’de yerli olarak 7 çeşit tescilli patates olduğunu ifade eden Yılmaz, bunun 3 çeşidinin 2014 yılında, 4’ünün ise 2015 yılında tescil edildiğini ifade ederek, “Bu 7 çeşit içerisinde sadece beyaz olan Başçiftlik beyazı adı ile tescillenen patates. O nedenle Türkiye’nin ilk yerli beyaz iç rengine sahip olan tescilli çeşidi. Ama Türkiye için 7 çeşit çok değil. Patates tarımı gelişmiş ülkelerde 500 bin tane çeşit var” diye konuştu.

“Dağda teröristle çarpışmak kadar değerli olan bir şey bu”
Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan, vatana millete yapılan bir hizmeti takdir ettiklerini ifade ederek, “Belki dağda teröristle çarpışmak kadar değerli olan bir şey bu. Canını vermek kadar değerli olan bir şey. Hocamız yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"1'e 50 ürün veriyor"
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise yapılan çalışmanın önemine değinerek, “Siz eğer üretmek isterseniz, başarmak isterseniz 10 yıl emek sarf edip bugün burada gördüğünüz gibi 1’e 5 alınan patatesi, 1’e 50'ye dönüştürebiliyorsunuz. Üretime, topluma, ülkenin ekonomisine en büyük katkı bu olsa gerek” ifadelerini kullandı.

Nurhan İçmez
 


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