Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’na Almanya’dan Josita isminde beyaz yanaklı Gibbon cinsinde maymun geldi. Hayvanat bahçesinde bulunan 15 yaşında ki Jess isimli beyaz yanaklı erkek Gibbon’a eş olarak gelen Josita isimli Gibbon ile Türkiye’nin ilk beyaz yanaklı Gibbon çifti Darıca’da buluşmuş oldu. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Gibbonlar Türkiye’de koruma altında bulunuyor.

“Bunlar tek eşli canlılar. İkisi de ilk defa yuvasını hayvanat bahçesinde kuracaklar”

Hayvanat Bahçesine transfer edilen 8 yaşındaki dişi Gibbon hakkında bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Bu barınakta yalnız yaşayan beyaz yanaklı Gibbon’a eş getirdik. Almanya’dan geldi. Şuan ikisi farklı noktada tutuluyor. Uyum sürecindeler. Yaza doğru havaların ısınmasıyla ortak bahçede onları buluşturup bir araya getireceğiz. Bunlar tek eşli canlılar. İkisi de ilk defa yuvasını hayvanat bahçesinde kuracaklar. Böylece popülasyonu arttırıp, tükenme tehlikesi altında olan bu canlının korumasında önemli çalışmalar yapacağız. Şuan erkek dışarıda yalnız, uyum sürelerini bitirdikten sonra bir araya gelip ilk yuvalarını kuracaklar” dedi.

“Bu iki canlı yuva kurduktan sonra burada karşılıklı düet yapacaklar”

Gibonların nasıl beslendiği ve özellikleri hakkında bilgiler veren Aydın, “Bunlar meyve sebze ile beslenen türler. Çok uzun kolları var. Kolları neredeyse vücut uzunluğu ile eş değerde. Bu sayede iki dal arasında çok uzun mesafe zıplayabiliyorlar. Hızlarını aldıkları zaman 4 metre atlayış yapabilirler. Bu iki canlı yuva kurduktan sonra burada karşılıklı düet yapacaklar. Özellikle hafta sonu gelen ziyaretçilerimiz erkek gibbonumuz yalnızken yaptığı seslendirmeyi keyifle izliyordu. Şimdi eşiyle birlikte daha hoş bir melodi ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

Josita ve Jess isimli gibbonlara özellikle hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisi olacağı tahmin ediyor.

Kaan Kızıl