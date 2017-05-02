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Türkiye'nin ilk çoban fuarı Ankara'da

Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Anadolu Çoban Fuarı'nın Basın Lansmanı, 19 Niisan 2017 Cumartesi Günü Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yapıldı.

Türkiyenin ilk çoban fuarı Ankarada

02 Mayıs 2017 17:06

Meydana konvoylar halinde, kaval çalarak gelen çobanlar meydanda bulunan 50 koyunun arkasında 'Biz de varız' dedi. Lansmanda basına açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, tüm vatandaşları, aileleriyle birlikte davet etti.

FUAR'DA NELER OLACAK? 

Türkiye’de ilk kez Ankara’da, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde çiftçi, yetiştirici ve çobanlar için "Anadolu Çoban Fuarı" düzenlenecek.

Fuarda sektör temsilcileri, markalar ve sektör çalışanlarının yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç bir tarım hayvancılık fuarında sergilenmeyen çok sayıda yerli hayvan ırklarına da yer verilecek.

Açılış Seromonisi'nde etkinliğin 19 Mayıs'a denk gelmesi sebebiyle gençlik meşalesi yakılacak. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ve devlet tarafından tarımsal destek alan Ankaralı Genç Çiftçiler, yakılan meşalenin arkasında fuar alanını dolaşacak. Ardından katılımcılara en hızlı kırkım gösterisi ve daha sonra futbol oynayan teke gösterisi sunulacak.

Hem büyükbaş, hem de küçükbaş bir çok milli hayan ırkının yer alacağı fuarda çocuklar için de 'Küçük Çiftçiler Alanı' kurulacak. Çocuklar bu alanda gözetmenler eşliğinde tarım ve hayvancılık ile buluşacak. Fidan ekebilecek, oğlakları kucaklayabilecek, sütün üretimini görecek, ülkemizdeki tarım ve hayvancılığı daha yakından tanıma fırsatı bulacakları öğretici oyunlar oynayabilecek.

Yarışma kapsamında sektör aktörlerinin katılacağı düzenlenecek 2 panel düzenlenecek. "Kırmızı Et Sektörü Çözüm Arıyor" adlı panelde ülkemizde kırmızı et üretimi, tüketimi, fiyatları, sorunları ve çözümleri tartışılacak.

"Hayvancılık Sektöründeki Aktörler Ne Bekliyor?" adlı panelde ise, hayvan yetiştiricileri, çobanlar, çiftçiler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, mesleği geliştirmenin yollarını, çalışma şartlarını ve beklentileri konuşacaklar.

Yarışma kapsamında Ankara'nın En Güzel Balı belirlenecek. En Güzel İnek, En Güzel Ankara Tekesi, En Güzel Merinos Koyunu, En Güzel Akkaraman Koyunu Yarışmaları yapılacak. "Bal Hasadı" ve "Ankara Keçisi" adlı konferanslarla ziyaretçiler bilgilendirilecek.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin HECATLON atölye çalışmasının yanı sıra "Hayvancılık Yatırımcıları İçin Girişimcilik Atölyeleri" ve "Çoban Sohbetleri" adlı atölyeler de düzenlenecek.

Fuarda yarışmaların yanı sıra Koç, Teke ve Çoban Köpeği Müzayedeleri yapılacak. Alana kurulacak olan çoban kürsüsünde fuar boyunca çobanlar kürsüye çıkarak sorunlarını anlatacak, konuşmalar daha sonra değerlendirmek ve üzerinde çalışmak, proje üretmek amacıyla kamera kaydına alınacak.
Fuara katılan ziyaretçilerin örnek çiftlik modelini görmeleri için Mikro Uygulama Çiftliği kurulacak ve katılımcılar tarım ve hayvancılık alanında bilgilendirilecek. Yatırım yapmak isteyenlerin soruları cevaplanacak.
 

Etiketler: ankara, çoban fuarı


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