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Türkiye'nin ilk çocuk köyü

Türkiye'nin ilk minyatür çocuk köyü masalları aratmayan görünümü ile Sivas'ta kuruluyor.

Türkiyenin ilk çocuk köyü
Döşeme ustası Türkiye'nin ilk çocuk köyünü kuruyor - Foto Galeri

08 Temmuz 2017 09:32

Sivas'ta demir yollarında emekli bir koltuk döşeme ustası üç çocuk annesi bir kadın tarafından ortaya atılan düşünce ile Türkiye'nin ilk çocuk köyünü kurmak için kolları sıvadı. Tamamen ahşaptan yapılan minyatür çocuk köyü için tek bir ağaç bile kesilmedi. İçerisinde camisinden köy kahvehanesine, değirmeninden evlerine kadar tüm ayrıntıların düşünüldüğü köy inşaatlardan toplanan atık odunlar ile inşa ediliyor. Henüz yapım aşamasında olan köy şimdiden çocukların uğrak yeri oldu.

Aslen bir koltuk döşeme ustası olduğunu belirten çocuk köyünün mimarı Kemalettin Namoğlu, "Ben marangoz değilim. Bir arkadaşımın kızının ortaya attığı fikir ile bu çalışmaya başladık. Yapımı süren çocuk köyümüz bittiğinde içerisinde bir köyde görebileceğiniz tüm yapılar olacak. Eminim ki tamamlandığında çocuklar köyümüze oyun parklarından daha fazla ilgi gösterecek ve burada kendilerini mutlu hissedecekler" dedi.
İlginç fikrin sahibi olan üç çocuk annesi Zeynep Aslıhan Gümüş ise,"Bende bir anneyim. Sivas’ta kış şartları sert geçiyor. Evde kalan çocukların ne kadar sıkıldığını biliyorum. Zannediyorum bu Türkiye’de bir ilk olacak. Camisi ile, köprüsü ile, yolları ile bir köyde ne varsa aynıları bu köyde olacak" diye konuştu. 

Veysel Korkmaz


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