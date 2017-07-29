Türkiye’nin ilk çöp yakma santrali hayata geçiyor

Sanayi kazanları üreticisi Mimsan Grup tarafından hayata geçirilen proje tamamlandığında, ortaya çıkacak toplam 10 MW/H elektrik enerjisi ile 100 bin ev aydınlanacak. Yakma sırasında ortaya çıkan atık ısı ile de Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulacak serada çiçek üretimi yapılacak.

Teknoloji ve şehir doğa ile barışıyor



“Yap işlet devret” modeli ile toplamda 25 milyon dolar yatırım bedeli olan proje kapsamında belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmayacağı gibi, gelirden belediye pay alacak. Proje 2017 yılı sonuna yetiştirilecek. Mevcut vahşi depolama uygulaması ile doğanın 300 yılda yok edemeyeceği atıklar, bu yeni bertaraf teknolojisi ile çevreci bir şekilde enerjiye dönüştürülecek.

“Çöp Yakma ve Bertaraf Etme” projesinde, çöpler sırasıyla ayrıştırma, gazlaştırma ve yakma aşamasından geçiriliyor. Diğer projelerden farklı olarak Türkiye’de bir ilk olacak bu projede, Malatya’nın tüm atıkları yüzde 100 değerlendirilmiş olacak. Mevcut uygulamada çöpün sadece yüzde 15’i enerjiye dönüşürken, bu yeni teknoloji ile bu oran yüzde 65’e çıkarılacak. Bu oranın ise Avrupa ortalamasının da üzerinde olduğu belirtildi.

Avrupa’dan 115 yıl sonra ülkemizde



Avrupa’da ilk denemesi 1902 yılında gerçekleşen Çöp Yakma ve Bertaraf Etme yöntemi ile Türkiye, Mimsan Grup’un yatırımı sayesinde tam 115 yıl sonra tanışmış olacak. Mimsan Grup Genel Koordinatörü Ahmet İlhan, Türkiye’de henüz bu alanda yatırım yapmaya cesaret edebilen firma olmadığı için, bu sektörü başlatmak ve önünü açmak için Mimsan Grup olarak ilk adımı kendilerinin attığını belirterek sonrasında diğer şehirlerde bunun hızlı bir şekilde yayılacağına inandığını ifade etti.

Şuana kadar Türkiye’de 50 noktada çöpten elektrik üretildiğini belirten İlhan, “Biz Mimsan olarak sektördeki çıtayı bir süt seviyeye koyup yeni bir ilk gerçekleşmek için buradayız” dedi. Projenin teknoloji sahibinin Mimsan olduğunu da kaydeden İlhan, tesisin tamamen yerli ve milli üretim ile hayata geçirileceğini söyledi.

Malatya’da atık çöp denilince akla enerji ve çiçeğin geleceğini de kaydeden İlhan, “Koku, çirkinlik, sinek gibi hususlar artık Malatya’nın gündeminden çıkacak” ifadelerine yer verdi.

İlhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her şehirde bir Çöp Yakma ve Bertaraf Etme ve birkaç biyokütle Santrali kurulacaktır. Yatırımın kendisini ortalama 4-6 yılda amorti ettiği bu sektör oldukça karlıdır. Tüm Türkiye’de yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli bulunuyor. Ülkemizde günlük ortalama çıkan 100 bin ton çöp ve atığın yıllık enerji değeri yaklaşık 5 milyar dolardır. Diğer bitkisel ve biyolojik atıklarla beraber düşünüldüğünde 10 milyar doların üzerinde bir gelir olduğu anlaşılacaktır.”

50 kişilik istihdam



Bu projede toplamda 50 kişi istihdam edilecek. Atık ısılar ile entegre olarak kurulacak seralarda çiçek üretimi yapılarak Malatya şehrimizin ihtiyaç duyduğu peyzaj ve hediyelik çiçek ihtiyacı karşılanacak.

Mimsan Grup teknolojik olarak hazır



Sanayi Kazanları üreticisi Mimsan Grup CEO’su ve Kazan Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet İlhan, ilk kez Türkiye’nin çöpünün değer kazandığını belirterek, “Mimsan Grup olarak, Türkiye’nin şehir çöpleri ve atıklarının enerjiye dönüştürülmesi için gerekli teknoloji ve altyapıya sahibiz. Dünyadaki yatırımcıları, Türkiye’nin atıktan enerji sektörüne yatırım yapmaya davet ediyoruz. Uluslararası fonları bu yeni teknoloji ile ülkemize çekmeyi hedefliyoruz. Mimsan Grup olarak, Türkiye’de bu sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, belediyelerle anlaşma yapma ve yatırım süreçlerinde tam destek vereceğiz. Türkiye’de yatırım alt yapısı ve teknoloji vardır. Biz firma olarak bu konuda hazırız” dedi.

Selçuk Dönmez