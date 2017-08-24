Türkiye’nin ilk 'Ekolojik Ahşap Oyuncak Çocuk Müzesi' Tekkeköy’de

Samsun‘un Tekkeköy ilçesinde yer alan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Karadeniz Bölgesi’nin en eski yerleşim yeri olarak biliniyor. Samsun’un 14 kilometre doğusunda yer alan ilçedeki Fındıcak ve Çınarlı derelerinin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerinde Tekkeköy Mağaraları adı verilen büyüklü küçüklü oyuk ve mağaralar MÖ. 15000 ile MÖ. 60000 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Tekkeköy Belediyesi burada yaşayan insanların kullandığı araç gereçleri gelecekteki insanlara da yansıtmak için yeni bir proje başlattı. Samsun'da “Oyuncakçı Dede” olarak bilinen ahşap oyuncak ustası Salih Tok tarafından yapılacak ekolojik oyuncaklar burada müzede sergilenecek.

“Ahşap Oyuncak Çocuk Müzesi Türkiye’de ilk olacak”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, müzenin tamamlanmasına kısa bir süre kala müzeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılacak olan müzenin Türkiye’de ilk olacağının altını çizen Hasan Togar, “İnsanlık tarihinin bilinen en eski yerleşkelerinden, bilinen adı ‘Tekkeköy Mağaraları’nı yeni projelerle birlikte ismini ‘Arkeoloji Vadisi’ne çevirdik. Burası tarihi ve turistik bir mekan. Vadinin ortasından çok güzel bir ırmak geçiyor. Bu alanda o dönemden kalan eski, ahşap ve taş binalarımız vardı. Bunlardan restore edilenlerini aslına uygun olarak kullanmak için projelerimiz var. Burada bir büyüğümüzün, çocukların gelişimine katkıda bulunmak, zekalarını geliştirmek ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullandığı bir ahşap atölyesi vardı. Biz onunla beraber bir araya geldik ve istedik ki burayı Türkiye’deki ilk olacak ‘Ekolojik Ahşap Oyuncak Çocuk Müzesi’ haline dönüştürelim. Burada ahşaptan üretilen ve insanlık tarihinin bu zamana kadar kullandığı teknolojik gelişmeleri de yansıtan, yaşam standartlarını da yansıtan eşyaların oyuncağa dönüştürülmüş hallerini tanıtan, çocukların gelişiminde katkıda bulunan oyuncak müze yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Müzeyi turistlerin hizmetine sunacağız”

Yapılacak olan müzeye turistlerin yoğun ilgi göstereceğini vurgulayan Togar, “Müze yapacağımız binayı restore ettik. Bazı ekolojik ahşap oyuncaklar burada sergileniyor. Böyle tarihi bir mekanda böyle tarihsel fayda sağlayabilecek unsuru inşallah bu alanla bütünleştirip Tekkeköy’ün, Samsun’un ve yerli yabancı turistlerin hizmetine sunmuş olacağız. Buradaki bazı oyuncaklardan çıkan sesler dahi çocukların psikolojisini düzeltecek cinsten. İnsanların ruhunu rahatlatıyor. Burada ayrıca geçmişte kullanılan kanı arabalarının oyuncakları, traktörlerin oyuncakları ve daha birçok eskiden kullanılan araç gereçlerin ekolojik oyuncakları bulunuyor. Bu oyuncakların eğlendirirken aynı zamanda da bilgilendireceğini de düşünüyorum” diye konuştu.

Müzenin 2 ay sonra gerçekleştirilecek ve ilçenin tarihinin anlatılacağı uluslararası sempozyuma kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Erdi Demür