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Türkiye'nin ilk ekolojik çocuk yuvası açılıyor

Türkiye’nin ilk ekolojik çocuk yuvası Kadıköy’de açılıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası, 15 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla hizmete açılacak.

Türkiyenin ilk ekolojik çocuk yuvası açılıyor

12 Ekim 2016 15:01
Türkiye'nin ilk ekolojik çocuk yuvası açılıyor - Tıkla İzle

Çevre sağlığı konusunda örnek çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadıköy Belediyesi, 15 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Türkiye’nin ilk ekolojik yuvasını çocukların hizmetine açacak. Kadıköy Belediyesi’nin Sahrayıcedit Mahallesi'nde tamamladığı yuva, inşaatından iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapısına kadar bütünüyle çevreci bir tasarım ile yapıldı. Binada ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle sağlanıyor. Eğitim araç gereçlerinde doğal ürünler tercih edildi. Yeşil yuvada ayrıca yağmur suyu biriktirilerek, bahçe sulama ve klozetlerde kullanılacak.

Kadıköy Belediyesi'nin Yeşil Yuva Projesi, her yönüyle sağlıklı öğrenim ve öğretim mekanları, enerji tasarrufu, uygulamalı ve doğa dostu eğitimi amaçlıyor. Bu yüzden binayı kullanacak çocuklar ve eğitimciler için dayanıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve ekonomik ortamlar sağlandı. Binanın tasarım, yapım, işletim, kullanım, bakım, onarım, yeni işlev kazandırma aşamalarında ekolojik sistemin korunması için enerji, su, malzeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynaklar etkin kullanıldı.

15 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılacak olan ekolojik yuvada 110 çocuk eğitim alacak. Ortalama 25 -30 metrekarelik 5 adet sınıfa sahip olan yuvada 2 sınıfta 3 yaş grubu, 3 sınıfta ise 4-5 yaş grubu çocuklar eğitim görecek. Yuvada bir adet de fen sınıfı bulunuyor. Toplam bin 208 metrekare kapalı ve bin 633 metrekare açık alandan oluşan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nın bahçesi de çocukların her türlü gelişimine uygun olarak tasarlandı. Çeşitli meyve ve diğer yenilebilir bitkilerden oluşturulan bahçede perma kültür çalışmaların uygulanacağı alanlar da mevcut.

"Çocuklara örnek olmalıyız"
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Çocuklara dünyayı kirletmemeyi öğretmek ve doğayı tahrip etmeden yaşamayı, canlıların haklarını ve hepimizin doğanın bir parçası olduğunu benimsetmek bizim temel görevlerimizden biri. Bunu öğretmek için önce bizim örnek olmamız lazım. Biz de ekolojik mimari doğrultusunda tasarlanan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası ile örnek olmak istedik. Bu yuva Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası olma özelliğine sahip. Bin 208 metrekare olan yuva binasında farklı yaş grupları için sınıflar ve ortak oyun alanları, uyku odası, bilim ve faaliyet sınıfları yer alıyor. Ekolojik çocuk yuvasının başka bir özelliği de özellikle ısıtma, soğutma vb. donatıların çalışması için harcanan enerjinin korunması, binaya enerji sağlayan kaynağın çevreye zarar vermeden kendini yenileyebilen kaynaklardan olması. Bu projenin örnek olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Aykurt, “Okul öncesi eğitimlerine ekolojik bir yuvada başlayacak çocuklarımız temel çevre bilgilerini yaşayarak öğrenecekler. Bunun yanında okul öncesi eğitime yapılan katkı ile annelerin iş ve sosyal yaşama katılım oranlarını da arttıracağız. İstanbul’da 6 yaşın altında 2 milyon civarında çocuk var. Bu çocukların sadece 7 bin 724’ü kamunun kreş ve yuva hizmetinden faydalanabiliyor. Biz toplamda 5 okul öncesi eğitim birimimizle yaklaşık 500 çocuğun eğitim ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Hedefimiz bu sayıyı arttırmak” diye konuştu. 

Etiketler: Kadıköy Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşil Yuva Projesi


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