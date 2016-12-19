Zanlının avukatı ise kuşların bir çoğunun telef olduğunu ifade ederek, "İkinci ihaleye kadar birçok kuş daha telef olacak. Endişemiz buydu. Sonuçta bunlar canlı" dedi. İzmir’de çalıştığı bankanın 2 milyon TL’sini zimmetine geçiren 37 yaşındaki veznedar Nevzat Ak tutuklanmış, bu parayla satın aldığı 2 bin 389 güvercine de haciz işlemi uygulanmıştı. Torbalı İcra Dairesi tarafından 769 bin TL kıymet biçilen güvercinler, Torbalı Kuşçu Osman çiftliğinde ihaleye çıkarıldı. Torbalı İcra Dairesi tarafından ihaleye çıkarılan güvercinler, Türkiye tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Bugün ve yarın arka arkaya yapılacak ihalelerle kuşların satışa çıkarılacağını ifade eden zanlı Nevzat Ak’ın avukatı Hüseyin Ali Üstündağ, “İcra, İflas Yasasında canlı hayvan satışı düzenlenmiş. Ancak Türkiye’de ilk defa canlı hayvan olarak güvercin satışı yapılıyor. Adetin, cinsin çokluğu ve bu hayvanların hassas olduğu dikkate alınarak bu satışın daha geniş bir zamana yayılmasını dilerdik. Burada takımlarda, gruplarda, eşleştirmelerde hata yapılmış. Bir cins kuşun içine başka bir cins atılmış. Zaten isimlerini bile koyamamışlar. Bunlar çok özel kuşlar odluğu için internetten bakabildikleri kadarıyla isimlerini koymaya çalışmışlar” dedi.

“Başka türlü halletmeyi dilerdik”

Sabah saatlerinde başlayan açık arttırmada daha bir tane bile kuşun satılamadığını anlatan Avukat Üstündağ, “Kuş alıcısı buraya mezat gibi gelmiş, adet almak istiyor veya eş almak istiyor. Bunların satışı olmuyor. Biz bunu alacaklıyla görüşüp başka türlü halletmeyi dilerdik. İhale yoluyla satış gerçekleşmezse onlar da paraya kavuşmak için karşılıklı görüşerek başka bir çözüm yolu üretmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.

“Birçok kuş telef oldu”

Torbalı İcra Dairesinin 769 bin TL kıymet biçtiği güvercinlerin 3-3,5 milyon TL değerinin olduğunu savunan Üstündağ, “İhalenin de yüzde 50’ye gittiğini düşünürsek, 400 bin TL gibi bir para girer dosyaya. Ne alacaklının işine yarar, ne de borçlu borcundan kurtulur. Satış daha rahat bir zeminde gerçekleşseydi biz bu parayı rahat rahat çıkarır borcu öderdik. İkinci ihalede de bu yolla bir tane bile kuş satılamaz. Biz protokolle bir satış istiyorduk. Kuşların gücü tükenmiş durumda. Veteriner arkadaşlar rapor tutuyor, birçok kuş telef olmuş. İkinci ihaleye kadar birçok kuş daha telef olacak. Endişemiz buydu. Sonuçta bunlar canlı” ifadelerini kullandı.

“Taksitle alıyorum baba dedi”

Zanlı Nevzat Ak’ın babası Veli Ak ise kuşların bu yolla satılamayacağını belirterek, “Bunlar satılmaz. Kuşların cins cins ayrılması lazım” dedi. Oğlunun 14 seneden beri güvercinlere karşı bir tutkusu olduğunu anlatan Ak, “Adamları var, bunları dışarıdan getirtiyor. Neden aldı bilmiyorum. ‘Nasıl alıyorsun’ dedim, ‘taksitle alıyorum baba’ dedi. Taksitle aldığı kuşların taksitlerini de çıktığı zaman kendisi ödeyecek” şeklinde konuştu.

Açık arttırma usulüyle satışa sunulan 2 bin 389 güvercin, yarın da alıcılarını bekleyecek.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri