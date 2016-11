HAKAN ERGİN: “İLKLER UNUTULMAZ VE HER ZAMAN ÖZELDİR”

Hipermarketin açılışı, CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, CarrefourSA yönetimi, çalışanları ve CarrefourSA’nın 23 yıllık daimi müşterilerinin katılımıyla 23 adet pasta kesilerek başladı. Hakan Ergin, İçerenköy CarrefourSA’nın 23’üncü yaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Türkiye, 1993 yılında henüz hipermarket kavramı ile tanışmamışken İçerenköy’de bir ilk yaşandı. Türkiye’de perakende sektöründe olan herkesin hatırlayacağı tek marka vardır. O da bu CarrefourSA’dır. İçerenköy CarrefourSA hipermarketi inanılmaz bir başarı öyküsüdür. Bu hipermarketin bizler için çok özel bir yeri var. Tam 23 yıldır güven timsali olan CarrefourSA’nın hizmet kalitesini tüketicilerle buluşturuyoruz. CarrefourSA, kurulduğu günden bu yana her zaman için sektörde ilklere imza atan, gerçekleştirdiği yenilikler ve ürün çeşitliliği ile müşterilerine her zaman en iyi alternatifleri sunan bir marka oldu. Kalitesi ve güvenilir yapısı ile günden güne büyüyen CarrefourSA’nın başlangıcı burada atıldı. Geçmişe dönüp baktığımız zaman yalnızca bir adet hipermarketten bugün için farklı ihtiyaçlara hizmet veren süper, mini ve gurme market formatlarıyla CarrefourSA olarak tüketicilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bugün CarrefourSA hipermarketlerde tüketicilerimiz gıdadan tekstile, elektronikten zücaciyeye kadar hemen her alanda istediklerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Sahip olduğumuz bilgiler ışığında artık tüketicilerimiz ne ister, neleri sever, ne zaman alışveriş yapar gibi detaylı bir bilgi birikimine sahibiz. Bu birikim doğrultusunda da artık marketlerimiz yalnızca alışveriş odaklı değil, adeta bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayacak.”

NOSTALJİK FOTOĞRAF SERGİSİ, 90’LARIN MÜZİĞİ VE BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

İçerenköy CarrefourSA hipermarketinin 23 yılını yansıtan ve açılış yıllarına ait nostaljik fotoğraf sergisi açıldı. Gün boyu devam eden sürpriz yarışmalar ve hediyelerin verildiği 23. yıl kutlamasında ayrıca gün boyu 90’ların ruhunu yansıtan müzik yayını yapıldı. Bunun yanı sıra 23 yıldır CarrefourSA’da çalışanlar, teşekkür sertifikalarını CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin’in elinden aldılar. CarrefourSA’da 23 yıldır görev yapan çalışanlar mutluluklarını dile getirdiler.