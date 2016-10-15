İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) öncülüğünde Türkiye’nin ilk iş ahlakı zirvesi yapıldı. “İş ahlakı nasıl uygulanabilir” ve “iş ahlakı nasıl öğretilebilir” başlıkları ile gerçekleşen zirveye Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, BİM İcra Kurulu Üyesi (CFO) Haluk Dortluoğlu, Albayrak Şirketler Grubu CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat, MADO Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur, Aile Ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel konuşmacı olarak katıldı .

İş ahlakının uygulanabilirliğini sağlayacak yeni yasal düzenlemeler getirilmeli

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İGİAD başkanı Ayhan Karahan, “Türkiye’de iş ahlakının her düzlemde yaygınlaşması önemli. Bu bağlamda birey ve kurumların yapması gerekenlerin yanı sıra, kural uygulayıcılara da önemli sorumluluklar düşüyor. İş ahlakının daha uygulanabilir hale gelmesi için yasal ve idari zeminlerin oluşturulmasının gerekliliği her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Bu nedenle Türkiye’de iş ahlakını geliştirici kuralların yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

İş ahlakı ders kitabı olarak okutulacak

Zirve Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş konuşmasında, zirvenin iki temel amacına dikkat çekerek, iş ahlakına yönelik iyi uygulamaların paylaşılması ve iş ahlakına yönelik sorunlar hakkında duyarlılık oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

İş ahlakı hakkında farkındalık oluşturulması ve yaygınlaşmasında akademik çalışmaların rolü ve öneminden bahseden Erdoğmuş: “İGİAD, hazırladığı iş ahlakı raporları ile iş ahlakı hakkında durum tespiti yapıyor, sorunlara dikkat çekiyor ve çözüm önerileri sunuyor” dedi. Erdoğmuş, 10 yıldır yayınına devam eden ve alanında Türkiye’nin ilk ve tek akademik İş Ahlakı dergisi ile, hem iş ahlakı ile ilgili ilmi birikimi bugüne taşımaya çalıştıklarını hem de güncel iş ahlakı sorunlarını akademik olarak ele aldıklarını vurguladı. İş ahlakının yaygınlaşmasında eğitimin önemine değinen Erdoğmuş “Çok yakında alanında söz sahibi akademisyenler tarafından hazırlanan ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulacak iş ahlakı kitabının da müjdesini buradan vermek istiyorum. Hazırlanan bu ders kitabı, çalışma hayatına hazırlanan genç neslin iş ahlakı hakkında bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazanmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Selamlama konuşmalarını ardından zirvenin açılış konuşması, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. Kurtulmuş Konuşmasında İş Ahlakının önemine değinerek "Dini ya da seküler hiçbir grubun toplumsal hayatın içerisinde insanları birbirinden ayırt edecek, kimine imtiyaz sağlayacak kimini ise engelleyecek bir güce kavuşmasını önlemek mecburiyetindeyiz. Eğer iş dünyasında güvenden bahsedeceksek, en önemli şey, herkesin hiçbir engelle karşılaşmadan bu hayatın içerisine girmesi, rekabetin, eşit ve gerçekten adil aktörleri olarak bu rekabetin içerisine katılmasıdır. Bunları sağlayacağız" dedi.

Zirve kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü BİM İcra Kurulu Üyesi (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yaptığı "İş Ahlakını İş Dünyasında Nasıl Yaygınlaştırabiliriz?" zirvesinde Albayrak Holding CEO'su Doç. Dr. Ömer Bolat ve MADO Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur iş dünyasındaki mevcut durumu ve yapılması gerekenleri konuştu.

İş ahlakının öğretimini yaygınlaştırma

Prof.Dr Sedat Murat’ın moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda ise iş ahlakının öğretilebilirliği tartışıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan ise Kuran-ı Kerim'de geçen "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetine atıfta bulunarak, Kuran-ı Kerim'de geçen insan davranışına dair emredilen ve nehyedilen ayetlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Dinin öğretimi ile ahlakın kazandırılmasının önemine işaret eden Gürcan, iş ahlakının öğrenileblir ve öğretilebilir birşey olduğunu söyledi.

Gürcan’ın ardından konuşan Prof. Dr. Ömer Torlak ise iş ahlakı alanında daha önce yapılmış önemli araştırmalara vurgu yaptı. Torlak sözlerine şöyle devam etti: İş ahlakının öğrenilebilir ve öğretilebilir bir şey olduğunun altını çizen Torlak, "Kapitalist sistemin hakim olduğu dünyada öğreti zor olmasına rağmen hayal değil gerçekleştirilebilir. Sekülarizmin parçaladığı zihinlerde iş ahlakı öğretimi ve öğrenilmesinin ne kadar anlamlı bir karşılığı var diye baktığımızda ise işin daha güç olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz madem yaratıldık, insanız bütün zorluklara rağmen bunu gerçekleştirmekte boynumuzun borcu" dedi.

Zirvenin kapanış konuşması, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel tarafından gerçekleştirildi. Özel konuşmasında, “girişimcinin zalim ve cahil olmaması için yapılması gereken şeyleri yapmadıktan sonra kapitalizme karşı olmak safdillik olur. önce kendi evimizde gerçekleştirelim bu dönüşümü. hiçbir tarihsel süreç ilelebet gitmez, bu da bir süreçtir.

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 2016 kapanış konuşmasının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

