Türkiye'nin ilk İslami İlimler Enstitüsü hizmete açıldı

Mart 2016’da yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İslami İlimler Enstitüsü’nün Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan Denizli Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, PAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, PAÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Mehmet Ali Sarı ve çok sayıda davetli katıldı. Denizli’de bir İslami İlimler Enstitüsü kurulması fikrini ortaya atan ve bunun kuruluşuna önayak olan Prof. Dr. Cevat Akşit de açılışta hazır bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulhamit Birışık tarafından yapılan duadan sonra protokol üyeleri kurdeleyi kesip Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’nün açılışını gerçekleştirdi. Vali Hasan Karahan başta olmak üzere tüm protokol üyeleri enstitüyü gezdikten sonra enstitünün yanında yer alan Müftü Arif Akşit Eğitim ve Kültür Vakfı Kütüphanesine ziyarette bulundular. Kütüphanede yaklaşık 200 yıllık olan ve onarımı tamamlanan özel yapım bir Osmanlı sancağı ile kıymetli el yazmaları incelendi.

Türkiye’nin ilk İslami İlimler Enstitüsü olan Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, 2 bin 500 metrekare kapalı alanda bir idari kat ve yemekhane, 12 derslik, 25 araştırmacı kapasiteli 13 araştırmacı odası, bir kütüphane, 10 apart odadan müteşekkil misafirhane ve bir konferans salonu ile eğitim-öğretim hizmeti verecek. Beş katlı binada eğitim-öğretim ve araştırma hizmetinin yanında başka şehirlerden gelen öğretim üyelerine ve araştırmacılara iskan imkanı da bulunuyor. Bahar 2018 döneminde eğitim öğretim faaliyetine 14 öğrenci ile başlayan enstitü, 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılışı yapılan yeni binasında hizmet verecek.

